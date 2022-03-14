Almanya Başbakanı Olaf Scholz ilk kez Türkiye'de! Bacak bacak üstüne atarken bir hayli zorlandı

Almanya'da 16 yıllık Angela Merkel döneminin sona ermesinden sonra başbakanlık koltuğuna oturan Olaf Scholz, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz'u resmi törenle karşıladı. Scholz'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Scholz'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

İKİ ÜLKENİN MARŞLARI ÇALINDI

Erdoğan ve Scholz'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde İstiklal Marşı ile Almanya Milli Marşı çalındı. Scholz, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Erdoğan ve Scholz, merdivenlerde Türkiye ve Almanya bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.Törende, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI'NIN RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Resmi törenle karşılama sonrası iki lider basın mensuplarına poz verdi. Bacak bacak üstüne atmaya çalışan Alman liderin bir hayli zorlandığı gözlendi. Bu sırada kendisi de bacak bacak üstüne atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise rahat tavırları dikkat çekti.

TÜRKİYE VE AB İLİŞKİLERİNİ KONUŞTULAR

Aralık 2021'de göreve başlayan Scholz'un Başbakan olduktan sonra Türkiye'ye yaptığı ilk resmi ziyarette, Türkiye-Almanya ilişkilerinin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşının görüşüldüğü belirtildi.

ANITKABİR DEFTERİNE YAZDIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Diğer yandan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, resmi ziyaret kapsamında geldiği Ankara'da Anıtkabir'e de ziyarette bulundu. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Scholz, mozoleye çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Scholz, daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Scholz, deftere şunları yazdı: "Modern Türkiye'nin kurucusu büyük Avrupalı devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygıyla. Bu gibi zor dönemlerde Türk ve Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir değere sahip."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

5 günlük süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, forumun ilk gününde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Erdoğan daha sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Gündeminde Ukrayna'daki son durum vardı.

Erdoğan yine forumun ilk gününde Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i kabul etti. Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile bir araya geldi. Erdoğan forumun 2. gününde ise Liberya Cumhurbaşkanı George Manneh Weah, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Nijer Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ile görüştü. Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Yine 2. gün diplomasi trafiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Kiril Petkov ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri Şefik Caferoviç ve Milorad Dodik ile de ayrı ayrı görüştü.