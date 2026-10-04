Almanya Başbakanı Merz Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar euro askeri yardım açıkladı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya'nın Ukrayna'ya olan desteğine yönelik eleştirilere, "Ukrayna'ya özellikle bu yıl ve kış öncesinde yardım sağlamak Almanya'nın derinden önem verdiği ulusal çıkarları doğrultusunda" cevabını verdi. Merz ayrıca, Ukrayna'ya 1 milyar euro askeri yardım sağlanacağını ve Rusya tarafından bombalanan altyapısı için de 350 milyon euro kaynak aktarılacağını açıkladı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Kiev'e yaptığı resmi ziyaret kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Merz ve Zelenskiy, Alman ve Ukraynalı şirketlerin savunma alanında 15 anlaşma imzaladığı görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ülkesinin Ukrayna'ya olan desteğindeki kararlılığı tekrar ederek, "Alman halkı Ukrayna'nın arkasında, Alman hükümeti de Ukrayna hükümetinin arkasında. Bu korkunç savaş nihayet sona erene kadar Ukrayna'ya yardım etmek için elimizden geleni yapacağız. Moskova'dan gelen tehditlere rağmen Kiev'e geldim. İnsansız hava aracı (İHA) saldırısından korkmayacağız. Tehdidin ziyaretimle ilgili olup olmadığını bilmiyorum ve eğer öyleyse bundan korkmayacağım" diye konuştu.

Ukrayna'ya yaklaşık 1,3 milyar euro yardım

Merz, Kiev ziyareti kapsamında Alman ve Ukraynalı şirketler arasında çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalandığını kaydederek, bunlar arasında hava savunma füzesi, uydu teknolojileri konusunda işbirliği ve İHA konusunda yapılacak geliştirme ve üretim anlaşmaları olduğunu vurguladı. Merz, Ukrayna'ya yaklaşık 1 milyar euro askeri yardım ve Rusya tarafından sık sık bombalanan enerji altyapısı için de 350 milyon euro kaynak aktarılacağını ifade ederek, "Bugün bana eşlik eden savunma sanayi girişimcileri Ukrayna savaş deneyiminden ders çıkarıyorlar, elbette bunun tersi de geçerli. Alman ve Ukraynalı şirketler son derece yenilikçi ortak girişimler kuruyor. Ayrıca İHA savunması alanındaki Ukrayna uzmanlığından da daha fazla faydalanacağız" dedi.

"Ukrayna'ya yardım Almanya'nın ulusal çıkarları doğrultusunda"

Merz, Almanya'da Ukrayna'ya yönelik verilen desteklere yönelik eleştirilere ve kamuoyu anketlerine ilişkin de, "Ukrayna'ya özellikle bu yıl ve kış öncesinde yardım sağlamak, Almanya'nın derinden önem verdiği ulusal çıkarları doğrultusunda" ifadelerini kullandı.

Merz, Rusya'nın Almanya'ya yönelik hibrit saldırılarını hatırlatarak, "Ukrayna'ya yardım etmeyi bırakırsak bunların hiçbiri durmayacak. Aksine durum daha da kötüleşecek. En önemli amaç sadece Ukrayna'da değil, Avrupa genelinde tehdit altında olan mevcut siyasi düzeni korumak. Bu, Almanya'da vermemiz gereken siyasi görüş savaşıdır" dedi.

Merz, ülkesinin Ukrayna'ya desteğinin daha sağlam gerekçelerle, daha iyi, daha ayrıntılı, iç siyasi gerekçeler de içeren bir şekilde sunulması gerektiğini ifade etti. Almanya Başbakanı, "Ukrayna barış istiyor, Almanya barış istiyor, tüm Avrupa barış istiyor. Bu barış müzakere edilmelidir, Ukrayna'ya da, Avrupa'ya da dayatılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

"Ortak üretim ve sanayiye yönelik büyük siparişler söz konusu"

Zelenskiy de yaptığı açıklamada, "Almanya Başbakanı Merz ile birlikte Ukrayna-Almanya İş Forumu temsilcileriyle görüştük. Savaş sırasında önemli bir sonuç elde ediyoruz. Alman ve Ukraynalı şirketler arasında 15 anlaşma imzalandı. Bu çok önemli; ortak üretim, istihdam ve sanayiye yönelik büyük siparişler söz konusu. Öncelikle Alman sanayisi, ancak aynı zamanda Ukrayna sanayisi için de" dedi.

Taraflar arasındaki mutabakatları "güçlü anlaşmalar" olarak nitelendiren Zelenskiy, "Önemli olan şu ki Ukrayna da Almanya'ya yardımcı oluyor. Deneyimlerimizi, teknolojilerimizi ve üretim kapasitemizi paylaşıyoruz. Ukrayna ve Almanya halihazırda ortaklaşa İHA'lar üretiyor. Ukrayna, Almanya'dan daha fazla silah ve teçhizat satın alacak. Almanya'da İHA birimleri oluşturulmasına yönelik ortak çalışmalar da şimdiden başladı. Eğitim ve deneyim konusunda destek vermeye hazırız. Bugün bunu da görüştük. Enerji altyapısının korunmasına yönelik teknolojilerimizin kullanımını genişletmek için de çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı