Almanya Başbakanı Merz'den İran'a Müzakere Çağrısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, " İran, nükleer programı konusunda yaşanan çatışmayı daha fazla tırmandırmamalı, müzakere masasına oturmalıdır" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, başkent Berlin'de Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile bir araya geldi. Merz ve Stocker, Başbakanlık binasında yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına 10 Haziran'da Avusturya'nın Graz kentinde 10 kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin taziyelerini sunarak aşlayan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, görüşmede Avrupa'ya düzensiz göçün önlenmesi, Almanya-Avusturya sınırlarında kontrollerin sıkılaştırılması, İsrail- İran çatışması bağlamındaki Orta Doğu'daki son gelişmeleri, Rusya- Ukrayna savaşındaki son durumu, bu hafta gerçekleştirilen NATO ve Avrupa Konseyi zirvelerinde kararlaştırılan konuları ve iki ülke ilişkilerini ele aldıklarını söyledi. Merz, "Avrupa'daki düzensiz göçü önemli ölçüde azaltmak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerektiği konusunda hemfikiriz" şeklinde konuştu.

"İran müzakere masasına oturmalıdır"

İsrail ile İran arasındaki çatışma ve sonrasındaki ateşkes sürecine ilişkin konuşan Almanya Başbakanı Merz, "Tahran'ın nükleer silahlanma çabaları yeterince rahatsızlığa yol açtı. İran, nükleer programı konusunda yaşanan çatışmayı daha fazla tırmandırmamalıdır. İran müzakere masasına oturmalıdır. Bölgede istikrarı sağlamak için katkıda bulunacağız" diye konuştu.

"Almanya'nın Ukrayna'ya desteği sürecek"

Başbakan Merz, Stocker ile görüşmesindeki konu başlıklarından biri olan Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Almanya'nın Ukrayna'ya kapsamlı desteğinin süreceğini tekrarladı. Merz, "Washington'u da ikna çalışmalarına devam edeceğiz, böylece oradan da Moskova'ya net bir sinyal gönderilmiş olacak. Ukrayna bu konuda emin olabilir" dedi.

"NATO'nun yüzde 5 hedefi kararını kimseye iyilik yapmak için almadık"

Merz, NATO ülkelerinin savunma harcamalarına ayırdıkları payı 2035 yılına kadar gayri safı yurtiçi hasılalarının (GSYH) yüzde 5'ine çıkarma kararına yönelik bir soruyu cevapladı. Merz, "Bu kararları kimseye iyilik yapmak için almadığımızı farklı zamanlarda birkaç kez söylediğimi fark etmişsinizdir. Bu sadece kendi bilgimize ve gerekliliklere ilişkin kendi görüşümüze dayanarak doğru kararı verme meselesidir. Uzun zaman önce yapmamız gereken bir şeyi, yani savunma bütçemizi önemli ölçüde arttırmayı ve bunu tehdit durumuna uyarlamayı telafi ediyoruz. Lahey'de birlikte aldığımız karar budur. Bunu kendi farkındalığımızdan ve kendi kabul ettiğimiz gereklilikten dolayı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ortak sınır, ortak sorumluluk anlamına gelir"

Avusturya Başbakanı Christian Stocker ise Almanya'nın sadece ülkesinin komşusu olmadığını, aynı zamanda birçok konuda yakın müttefiki olduğunu belirtti. Avrupa'nın sınır güvenliğinin ulusal sınırların korunmasının çok ötesine geçtiğini belirten Stocker, "Ortak sınır, ortak sorumluluk anlamına da gelir ve bu bakımdan, göç baskısı arttığında halkı korumak için önlemlerin alınmasını anlıyorum. Avusturya'da 2015'ten beri durum böyledir. Almanya ile Avusturya arasında iş birliği yapıyoruz, böylece sınırımızda sorun yaşamıyoruz" dedi.

"UAEA'nın devre dışı kalması belirsizliğe bir adım daha atmaktır"

Stocker, "İran ve İsrail arasındaki ateşkes, diplomasinin yeniden söz sahibi olabileceğine yönelik bir pencere açan önemli adımdır. Bu fırsat boşa gitmemelidir. İran'ın nükleer programı konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile iş birliği devam etmeli ve sona ermemelidir. Bu kontrol mekanizması devre dışı bırakılmamalıdır, çünkü bu belirsizliğe doğru bir adım daha atmak anlamına gelir. İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerekir, ancak bunun ötesinde şimdi diplomatik bir çözüm bulunmalıdır" diye konuştu. İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarını eleştiren Stocker, İsrail'e Gazze Şeridine daha fazla insani yardıma izin vermesi için çağrıda bulundu.

Stocker, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Hepimiz savaşın sona ermesini istiyoruz. Müzakerelerin başlamasının zamanının geldiğini düşünüyoruz. Ne yazık ki şu anda Rusya'nın buna hazır olduğunu göremiyoruz" ifadelerini kullandı. - BERLİN