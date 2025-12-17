Almanya Başbakanı Merz: "Büyük güçlerin oyun topu değiliz"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya Federal Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Dünyanın yeniden düzenlenmesine seyirci kalamayız. Biz, büyük güçlerin oyun topu değiliz" ifadelerini kullanarak, "Ukrayna'yı Rus müdahalesine karşı güvenlik garantisi olmadan savunmasız bıraktığımız 2014'teki hataları tekrarlamayacağız" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan Avrupa Birliği (AB) hükümet ve devlet başkanları zirvesi öncesinde Almanya Federal Meclisi'nde açıklamalarda bulunarak, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Merz, Brüksel'deki zirvede ağırlıklı olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine dönük gelişmelerin, Ukrayna'ya önümüzdeki yıl verilecek yeni desteklerin ve dondurulmuş Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılması konularının ele alınacağını belirtti.

"Rusya, sadece Ukrayna'ya karşı değil, tüm Avrupa'ya karşı acımasız bir savaş yürütüyor"

"Avrupa tüm bunları başarabilecek mi bu da büyük ölçüde Brüksel'de yapılacak toplantıda karar verilecek" diyerek sözlerine başlayan Merz, "Avrupa'nın güvenliği Ukrayna'nın geleceği ve güvenliği ile ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Rusya, sadece Ukrayna'ya karşı değil, tüm Avrupa'ya karşı acımasız bir savaş yürütüyor" dedi.

ABD, Ukrayna ve Almanya olarak Berlin'de gerçekleştirdikleri müzakerelere değinen Merz, "Ukrayna ve ABD ile aynı fikirdeyiz. Ukrayna'da mümkün olan en kısa sürede ateşkes ve barış istiyoruz. Sadece dengeli bir barış planının Ukrayna ve dolayısıyla tüm Avrupa'da uzun vadeli bir barışı getirebileceği konusunda da hemfikiriz. Bu günlerde barış sürecine giden yolda büyük bir diplomatik dinamizm yaşıyoruz" dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi noktasındaki görüşmelerde kalıcı bir barış için Ukrayna'nın ve Avrupa'nın güvenliğinin sağlanmasının önemine işaret eden Merz, "Ukrayna tek taraflı ve kabul edilemez toprak tavizlerine zorlanmamalıdır. Ukrayna'yı gelecekte de Rusya'nın saldırılarına karşı etkili bir şekilde savunabilmemiz gerekir. Bunun için Ukrayna'nın güçlü kendi silahlı kuvvetlerine ve ortaklarının sağlam güvenlik garantilerine ihtiyacı var. Herkes savaşın bedelini biliyor, şimdi barışın bedelini konuşuyoruz ve bu barışın bedeli Almanya'nın müttefikler arasında yer alması ve ateşkes sonrası Ukrayna'nın gelecekteki güvenliğini garanti altına almasıdır" ifadelerini kullandı.

"Savaşın sonucu tüm Avrupa'da arış düzeninin geleceğini büyük ölçüde belirleyecektir"

Diplomatik çabaların önümüzdeki süreçte devam etmekle kalmayıp sonuçlanabileceği yönündeki umudunu dile getiren Merz, "Savaşın sonucu tüm Avrupa'da arış düzeninin geleceğini büyük ölçüde belirleyecektir. Rusya, etki alanlarını kendi topraklarının çok ötesine, Avrupa ülkelerine genişletmeye çalışmaktadır. Rusya, şu anda bile her gün hibrit saldırılarla, insansız hava araçlarıyla, modern saldırılarla, sabotajlarla, casuslukla, siber saldırılarla ve hedefli dezenformasyonla bize saldırıyor. Milyonlarca Ukraynalı sadece kendi özgürlükleri için değil, Avrupa'daki özgürlüğümüz için de savaşıyor" dedi.

"Dondurulmuş Rus varlıkları en az 2 yıl Ukrayna'ya finanse edecektir"

2026 yılında Ukrayna'nın savunmasının desteklenmesi için dondurulmuş Rus devlet varlıklarını nasıl kullanabileceği sorusunun Avrupa'nın güvenliği ve egemenliği bağlamında önemli olduğunun altını çizen Merz, "Burada iki amaç söz konusudur. Birincisi, elbette Ukrayna'ya yardımdır. İkincisi de Rusya'ya buradaki varlıkları bu amaç için kullanabileceğimizi, bu savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirebilmek için bunları kullanabileceğimizi, bu savaşın devamının anlamsız olduğunu açıkça göstermektir. Bu fonların kullanılması, bizim tahminimize göre Ukrayna ordusunu en az iki yıl daha finanse edecektir. Bu adımı, savaşı uzatmak için atmak istemiyoruz. Savaşı mümkün olan en kısa sürede sona erdirmek için atmak istiyoruz" dedi.

Avrupa Birliği'nde özellikle de dondurulmuş Rus varlıklarının büyük bir kısmının bulunduğu Belçika'da hükümetin endişelerini gidermek için çalışıldığını bildiren Merz, "Avrupa Birliği Komisyonunun önerisi uluslararası hukuka ve uluslararası yükümlülüklerimize tamamen uygun. Ukrayna'ya mali desteği şimdiye kadar olduğu gibi sürdürmek yeterli değildir, barış müzakerelerine tüm siyasi ağırlığımızı koymak yeterli değildir. Herşeyi yapıyoruz ama açıkça görülüyor ki Putin'i ciddi müzakerelere ikna etmek için baskı daha da artırılmalıdır" dedi.

"Büyük güçlerin oyun topu değiliz"

Merz, güvenlik ve savunma alanında dünyada yaşanan gelişmelere de değinerek, Almanya'nın buna kayıtsız kalamayacağını belirtti. Merz, "Biz, büyük güçlerin oyun topu(piyonu) değiliz. Kendi çıkarlarımızı ve sahip olduğumuz değerlerimizi kararlılıkla savunan aktif bir aktör olarak kalmak istiyoruz ve kalmalıyız. Buna kesin olarak inanıyorum ve bunu başarabiliriz" dedi.

Avrupa Birliği'ni, NATO'nun Avrupa ayağını ve ortak para birimi Euro'yu güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Merz, sözlerini "Savunmak zorunda kalmamak için savunma gücümüzü artırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Alman askerleri Ukrayna'ya gidecek mi?

Başbakan Merz, Almanya Federal Meclisi'ndeki konuşması öncesinde de milletvekillerinin sorularını cevapladı. Ukrayna ve ABD ile süren müzakerelerin ardından birçok Avrupa ülkesinin Avrupa liderliğinde "Ukrayna için çok uluslu güç" kurulmasına dönük gelen açıklamaları hatırlatan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekili Markus Frohnmaier, Merz'e güvenlik garantilerinin bir parçası olarak Ukrayna'ya kaç Alman askerinin gönderilmesinin planlandığını sordu. Merz, milletvekilinin sorusuna önce "Avrupa'da haftalardır, Amerikan hükümetiyle birlikte, ateşkes durumunda Ukrayna'ya verilebilecek muhtemel güvenlik garantilerini görüşüyoruz. Şu anda sadece bunu görüşüyoruz" cevabını verdi. Ancak Frohnmaier'in aynı soruyu bir kez daha yöneltmesi üzerine Merz, "Bu dünyada cevaplaması sandığınız kadar kolay olmayan sorular var. Bu da onlardan biri. En azından ben konuşabildiğim sürece Ukrayna'yı Rus müdahalesine karşı güvenlik garantisi olmadan savunmasız bıraktığımız 2014'deki hatalarını tekrarlamayacağız" dedi.

Merz, Berlin zirvesinden sonra hangi adımların beklenmesi gerektiği yönündeki bir başka soruya ise "Artık sıra Rusya'da. Şimdi yapılması gereken, Avrupalıların, Ukrayna'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu ortak pozisyonunu Rusya'ya sunmak ve Rusya'yı bu önerilere dayanarak Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeye çağırmaktır. Bu bir sonraki adımdır ve öncelikle Amerikalılar tarafından atılacaktır" yanıtı verdi. - BERLİN