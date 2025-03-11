Alman ordusuyla ilgili Berlin'i alarma geçiren rapor: Küçüldü ve yaşlandı

Alman Meclis Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Alman ordusuna ilişkin 2024 raporunu tanıttı.

"HAZIR DURUMDA OLAN BİR ORDUYA SAHİP OLMAMIZ, HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖNEMLİ"

Ukrayna'da ve Orta Doğu'daki savaşlar ile müttefik ABD'nin sergilediği tutumdan endişe duyduklarını ifade eden Högl, "Bu nedenle inandırıcı bir caydırıcılık ve etkili bir savunma için hazır durumda olan bir Alman ordusuna sahip olmamız, her zamankinden daha önemli." ifadesini kullandı.

Alman Meclis Federal Ordu Sorumlusu Eva Högl

"ALMAN ORDUSU KÜÇÜLÜYOR VE YAŞLANIYOR"

Yeterli sayıda ve tam olarak göreve hazır personelin Alman ordusunun savunma kabiliyetinin anahtarı olduğunu aktaran Högl, buna rağmen halen "2031'de 203 bin asker" hedefinden uzak kalındığını belirtti. Alman ordusunun 2024 sonu itibarıyla 181 bin 174 askere sahip olduğunu kaydeden Högl, bu sayının 2023'e göre 340 azaldığını söyledi. Eva Högl, ordudaki ortalama yaşın da 34 olduğunu ifade ederek "Alman ordusu küçülüyor ve yaşlanıyor. Bu gelişme acilen durdurulmalı ve tersine çevrilmelidir." diye konuştu.

ORDUDAKİ SORUNLAR

Högl, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un Haziran 2024'te tanıttığı ve gelecekte asker sayısının artırılmasını öngören planına destek verdi ve bunun hızla uygulamaya geçirilmesi çağrısında bulundu. 2011'de askıya alınan zorunlu askerliğin aynı şekliyle yeniden uygulamaya geçirilemeyeceğini vurgulayan Högl, bunun için yeterli eğitim yerleri ve eğitmenlerin olmadığını aktardı.

"ALMAN ORDUSUNDA HALA HER ŞEYDEN ÇOK AZ VAR"

Alman ordusundaki altyapı ve teçhizat sorunlarına dikkati çeken Eva Högl, "Alman ordusunda hala her şeyden çok az var ancak ilerleme kaydediliyor." ifadesini kullandı. Högl, kışlalar ve orduya ait diğer yerlerin hala elverişsiz durumda olduğuna belirterek çalışır durumda olan teçhizat ve yedek parça eksikliğinin de bulunduğunu, bunun kısmen Ukrayna'ya yapılan destekten de kaynaklandığını anlattı.

"ÇOK FAZLA PARAYA İHTİYAÇ VAR"

"Alman ordusunun çok fazla paraya ihtiyacı var ve bu konu da şimdi yoğun tartışılıyor." diyen Högl, bu paranın ordunun geleceğine, teknolojiye, insansız hava araçlarına, uydulara, hava savunmaya, dijitalleşmeye ve yapay zekaya yatırılmasını istedi.