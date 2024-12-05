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Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Hali Uygulaması 1 Yıl Daha Uzatıldı

Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Hali Uygulaması 1 Yıl Daha Uzatıldı
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş illeri ve Gaziantep'in Nurdağı ile İslahiye ilçelerini kapsayan Mücbir Sebep Hali uygulamasının 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu. Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti ve uygulamanın bölgeye hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen Malatya, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini kapsayan Mücbir Sebep Hali uygulamasının 1 yıl daha uzatıldığını duyurdu.

Milletvekili Alkayış, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası deprem bölgesi 4 il ve Gaziantep'in 2 ilçesini kapsayan Mücbir Sebep Hali uygulamasının 1 yıl daha uzatıldığı açıkladı.

Müjdeyi sosyal medyadan duyuran Alkayış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milletvekili Mustafa Alkayış, "6 Şubat afetlerinin yaşandığı bölgelerde sona eren mücbir sebep Hali Uygulaması bir kez daha uzatıldı. Deprem bölgesinde mücbir sebep hali uzatıldı. Başta Adıyaman olmak üzere deprem bölgesine hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde mücbir sebep hali, 30 Kasım 2024 itibariyle sona erecek şekilde düzenlenmişti.

Buna göre, 1 Aralık 2024'ten geçerli olmak üzere bakanlık bu süreyi her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde 1 yıla kadar uzatabilecek. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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