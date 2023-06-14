Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı başkent Bakü'de ağırladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmeye Bursa Milletvekili ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da katıldı.

- Aliyev, Binali Yıldırım'ı kabul etti

BAKÜ - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı başkent Bakü'de ağırladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aliyev'in Azerbaycan'da AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ı kabul ettiği ifade edildi. İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmeye Bursa Milletvekili ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım da katıldı.