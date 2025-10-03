Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye "fotoğraf" yanıtı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon verdi.

RESEPSİYONDA SES GETİREN FOTOĞRAF

TBMM'deki resepsiyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ile yollarını ayıran DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile uzun bir sürenin ardından bir araya geldi.

MUHARREM İNCE'NİN YORUMU TARTIŞMA YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DEVA lideri Ali Babacan ile birlikte çektirdiği fotoğraf kamuoyunda geniş yankı uyandırırken CHP'ye katılan Muharrem İnce'den ''Bu fotoğrafa baktığınızda; seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum'' yorumu geldi.

BABACAN'DAN HABERLER.COM'A ÖZEL AÇIKLAMALAR

Haberler.com stüdyosundaki canlı yayına katılan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Muharrem İnce'nin resepsiyonda çekilen fotoğrafla ilgili sözlerine yanıt verdi.

Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve sunucu Melis Yaşar'a konuşan Babacan...