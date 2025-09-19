Alanya'daki Orman Yangınında Son Durum: Kontrol Altına Alma Çalışmaları Devam Ediyor

Ak Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya'daki orman yangınıyla ilgili, "An itibarıyla iyiye gidiyor ama poyraz çok güçlü olduğu için her an her yerden yangın çıkabiliyor. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alıp soğutma çalışmaları yaparız diye temenni ediyoruz" dedi.

Alanya'nın Aliefendi Mahallesi'nde dün gece çıkan orman yangını sabah saatlerinde Kargıcak'a sıçramıştı. Bölgede söndürme çalışmaları sürerken, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu yangına ilişkin bilgi verdi. Bölgede poyrazın etkili olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Gece havadan müdahale edilemediği için yangın yayıldı. Sabah ise 9 helikopter, 2 uçakla müdahale edildi. Sabahtan bu yana farklı yerlerde, özellikle yerleşim yerlerine yakın yerlerde sürekli yangın çıkıyor. Bir taraftan da müdahale ediliyor. Orman bölge ve komşu ilçelerden gelen arazözlerle müdahale devam ediyor. Cumhurbaşkanımız ve Orman Bakanımız da bizzat takip ediyor. Bilgi paylaşımı yapıyoruz. Muğla'da da yangınımız var. Orman Genel Müdürümüz orada. Koordinasyon merkezimiz, İHA'ların kameralarından yangının ne tarafa doğru yöneldiğini takip ediyor. Kargıcak ve Aliefendi mahallelerinde inşaat halinde ve kullanılmayan birkaç evde küçük hasar var. Bunun dışında yaralı ve can kaybımız yok. Bir araç yandı. Bu araç yangınında dumandan etkilenen vatandaşlara müdahale edildi. Sahada herkes elinden geleni yapıyor. An itibarıyla iyiye gidiyor ama poyraz çok güçlü olduğu için her an her yerden yangın çıkabiliyor. İnşallah en kısa zamanda kontrol altına alıp soğutma çalışmaları yaparız diye temenni ediyoruz" dedi.