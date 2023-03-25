Akşener'in paylaşımı tartışma yarattı! Bütün liderler karede, ama sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketledi

6'lı Masa liderleri, dün akşam İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte depremzedelerle iftar yaptı. İYİ Parti lideri Meral Akşener herkesin yer aldığı bir kareyi, sosyal medya hesabından sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketleyerek paylaştı. Bu durum kullanıcıların gözünden kaçmazken, bazı kişiler diğer liderlerin yok sayıldığını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş ile "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'yı ziyaret etti.

SADECE İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I ETİKETLEDİ

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, Çevre Yolu civarında kurulan çadırda, depremde hayatını kaybedenler için düzenlenen mevlit programına katıldı, depremzedelerle iftar yaptı. Akşener ise bütün liderlerin ve belediye başkanlarının olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. İYİ Parti lideri tweet'inde şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı Genel Başkanları olarak Sayın @ekrem_imamoglu ve Sayın @mansuryavas06 ile birlikte; Malatyalı vatandaşlarımızla iftar sofrasında buluştuk... Gönüllerimizi huzurla buluşturan mübarek Ramazan ayının; Ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

TARTIŞMA YARATTI

Akşener'in söz konusu paylaşımında sadece İmamoğlu ve Yavaş'ı etiketlemesi, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kişi diğer liderlerin yok sayıldığını öne sürdü.

O paylaşımlardan bazıları: