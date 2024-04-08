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Akşener'in 'Aday olmayacağım' açıklamasının ardından başkanlık yarışına girecek isimler netleşiyor

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İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye genelinde aldığı yüzde 3,77'lik oyla 6'ncı parti konumuna geriledi. Alınan bu olumsuz sonucun ardından Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını ilan etti. 27 Nisan'da düzenlenecek kurultayda, Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu genel başkanlık yarışında yer alacaklarını duyurdu.

BİR ÖNCEKİ SEÇİME GÖRE YÜZDE 6 OY KAYBI

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy oranı yüzde 19 seviyelerine yükselen İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye genelinde aldığı yüzde 3,77'lik oyla 6'ncı parti konumuna geriledi. Şehirler içerisinde sadece Nevşehir'de belediye başkanı çıkarabilen İyi Parti, 27 ilçede seçimlerden zaferle çıktı. Ancak bir önceki seçime göre de yüzde 6'nın üzerinde oy kaybetti.

Akşener'in 'Aday olmayacağım' açıklamasının ardından başkanlık yarışına girecek isimler netleşiyor

"BEKLE GÖR" TAKTİĞİ SONRASI 'ADAY OLMAYACAĞIM' KARARI

Akşener, seçimlerden önce, başarısız çıkmaları halinde "Ben evime döneceğim, siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım" demişti. Yakın çevresine göre bir süre "Bekle gör" taktiği izleyen Merak Akşener, kurultayda aday olup olmayacağı kararı için seçimlerin ardından görüşmeler yaparak hem seçim yenilgisinin nedenlerine, hem de partinin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu kulislere yansımıştı. Meral Akşener Çarşamba günü de aralarında Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Cihan Paçacı, Turhan Çömez, Ayfer Yılmaz gibi partinin deneyimli isimlerinden oluşan "İstişare Kurulu" üyeleri ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde, değişim talebini dile getirenler olduğu gibi, "devam etmesini" isteyenlerin de olduğu ifade edildi. Parti kulislerine göre Akşener, eleştiri ve önerileri dinleyip notlar aldı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise İYİ Parti lideri,"2028'e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum" ifadelerini kullanarak yarışta yer almayacağını duyurdu.

27 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü kurultayda şu ana kadar toplam 4 isim adaylığını açıkladı.

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANLIĞINA ADAY İSİMLER

  • İYİ Parti kurucular kurulu üyesi :Günay Kodaz
  • İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın
  • İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili: Koray Aydın
  • İYİ Parti meclis grubu başkanvekili ve İzmir Milletvekili: Müsavat Dervişoğlu

Eski İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ve parti sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun aday olmayı düşündüğü iddia ediliyor.

SEÇİM SONUÇLARININ ARDINDAN İSTİFALAR YAŞANDI

İlk olarak Bilge Yılmaz Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevini bıraktığını açıklayıp, Akşener'i de istifaya çağırmıştı. 31 Mart seçimleri sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu, partideki Teşkilatı Başkanlığı görevinden istifa ederken, partinin Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak da görevini bıraktığını duyurmuştu.

Akşener'in 'Aday olmayacağım' açıklamasının ardından başkanlık yarışına girecek isimler netleşiyor

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

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