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Akşener'den skandal sözler: Geçmişteki siyasi cinayetler mertçeydi

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'le ilgili konuşurken "Geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi." ifadelerini kullandı. Akşener'in sözlerine sosyal medyadan tepki yağdı.

İYİ Parti lideri Akşener, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları için gittiği Sivas'ta geçmişte işlenen siyasi cinayetlerle ilgili kullandığı "mertçe" ifadesiyle tepkilerin merkezine oturdu.

Akşener, Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'le ilgili konuşurken "Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi." dedi.

"SİYASİ CİNAYETLERE ŞAHİT OLDUK AMA MERTÇEYDİ"

Akşener, yerel seçim süreci için Sivas'ta düzenlenen partisinin etkinliğinde konuşarak Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in kendisini ziyaret ettiğini anlattı. Akşener, "Küçük kızı elleri buz gibi, ayaklar buz gibi, burun buz gibi. Neden biliyor musunuz? Haykıra haykıra ağlayasım var. 'Anne gözümün önünden ayrılma, ya seni de babam gibi vururlarsa...' Nasıl biliyor musunuz, titriyor. Çünkü torbacılar öldürdü, katletti. Biz geçmişimizde siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi. Onun için de hiçbirimiz korkmadık ama o çocuğun babasını katledenler torbacılar, torbacılar. Ve onların yarın ne yapacaklarını o çocuk bilmiyor. Koruma polisleri çocuğu aldılar, bütün telefon numaralarını verdiler. Bir çocuğa bunu yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Bu çocukların ahının yerde kalmaması için bizi seçin." ifadelerini kullandı.

"MERTÇE İŞLENEN CİNAYETLERİ AÇIKLAYACAK MI?"

Akşener'in "siyasi cinayet" sözlerine sosyal medya üzerinden çok sayıda tepki geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dehşet verici bir cümle… Devlet öldürünce mert, torbacılar öldürünce kahpece mi oluyor cinayetler? Meral hanım bakanlık döneminden bildiği mertçe işlenen cinayetleri bize açıklayacak mı? Yazık değil mi bu ülkeye? Ne zaman katil veya maktulun kimliğine göre ayrım yapmadan cinayetlere karşı tutarlı, ahlaki, demokrat bir duruş göstereceğiz?"

Akşener'den skandal gaf: Geçmişteki siyasi cinayetler mertçeydi

DEM Parti Van Milletvekili Pervil Buldan ise Akşener'in sözlerine tek kelimelik ifadeyle "Namertçe…" diye tepki gösterdi.

Akşener'den skandal gaf: Geçmişteki siyasi cinayetler mertçeydi

"KORKUNÇ ÖTESİ"

İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı hukukçu Eren Keskin:

"Korkunç hatta korkunç ötesi!! 'Mertçe cinayet' dediği kimler biliyoruz değil mi? Şiddeti savunan bu açıklama ancak böylesine bir Distopya da yapılabilir! Bizim ölülerimizden söz ediyor"

Akşener'den skandal gaf: Geçmişteki siyasi cinayetler mertçeydi

"İLK GÖRDÜĞÜMDE SORACAĞIM"

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş da Akşener'in sözlerine "Geçmişte şahit olduğunuz, mertçe işlenmiş bir siyasi cinayet söyleyebilir misiniz diye soracağım ilk gördüğümde." paylaşımıyla tepki gösterdi.

Akşener'den skandal gaf: Geçmişteki siyasi cinayetler mertçeydi

Kaynak: Haberler.com / Politika

Siyasi Cinayet Meral Akşener Sinan Ateş Sivas Gündem 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (6)

sade vatandaş:

ACABA AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞI DUYUYORMU BELKİ YANLIŞLIKLA SÖYLEMİŞTİR DİYE SÖZLERİNİ DÜZELTMESİNİ BEKLEDİK AMA YOK KAPASİTE SIFIR ALLAH BU DEVLETİ BU MİLLETİ BU ZİHNİYETTE OLANLARDAN KORUSUN

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Ayhan:

Haykira haykira aglayacakmis :D

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İka Cam:

Saldırınnn

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İka Cam:

Saldırın

6
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haksız mıyım:

eskiden her taraf daha mertti. şimdikiler hep çıkar . çoğu en azından

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BASRALI HASAN:

Meral hanım siz kendi çıkarınız için öldürürseniz mertçe oluyor başkası kendi çıkarı veya dünya malı için öldürürse o zaman kahpece mi oluyor? Ne hale geldik memlekette böyle kişiler yönetime tabi oluyor.

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