Akşener'den 6'lı masa toplantısı sonrası yeni hamle! Bugün kurmaylarıyla görüşüp basın açıklaması yapacak

6'lı Masa kurmayları, ortak cumhurbaşkanı adayını belirlemek için dün 12. kez bir araya geldi. Dört partinin adaylık için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği öne sürülürken, İYİ Parti lideri Meral Akşener ise kurullarına danışmak için süre istedi. 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu bugüne çekilirken, Akşener toplantısı sonrasında saat 13.30 itibarıyla açıklama yapacak.

6'lı masanın liderleri dün ilk defa cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir araya geldi. Toplantı Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde yapıldı. Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı kapıda karşıladı.

MASADAKİ KONULARDAN BİRİ DE MİLLETVEKİLİ LİSTELERİYDİ

Toplantı öncesi Kahramanmaraş merkezli depremler için mevlit okutan İYİ Parti, Saadet Partisi çevresinde mevlit şekeri dağıttı. Akşam saatlerine dek süren toplantıda liderler, "adaylık konusunun yanı sıra milletvekilleri listeleri, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş süreci, deprem çalışmaları" gibi konuları da ele aldı.

"4 PARTİ ADAYLIK İÇİN KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLİYOR" İDDİASI

Toplantı sonrası yapılan açıklamada ortak aday ve geçiş süreci konusunda uzlaşı sağladıklarını söyleyen liderler, adaylarını 6 Mart'ta kamuoyu ile paylaşacaklarını ilan etti. Kulislere yansıyana bilgiye göre masaya "ortak aday" olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adı geldi. Dört partinin Kılıçdaroğlu'nu desteklediği, İYİ Parti'nin ise yetkili kurullarına danışmak istemesi nedeniyle 6'lı masanın bir kere daha 6 Mart'ta toplanma kararı aldığı belirtildi.

İYİ PARTİ GİK BUGÜNE ALINDI, AKŞENER AÇIKLAMA YAPACACAK

Toplantı sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gece saatlerinde genel merkeze giderek kurmaylarıyla bir araya gelirken, 81 il başkanının Ankara'ya geleceği ve 4 Mart Cumartesi günü yapılması planlanan Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı ise bugüne alındı. Akşener, Genel İdare Kurulu'nun ardından saat 13.30 itibarıyla basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

"GERÇEK KOMUTAN OLMAK İÇİN APOLETLERDEN VAZGEÇMEK GEREKİR"

İYİ Parti lideri Akşener, toplantı öncesinde, "Bir yol ayrımındayız. Bu ateşten imtihanı parti iç mesele ya da yazıhane muhabbeti olarak görenlere seslenmek istiyorum, bunu herkes üzerine alsın: Bazen gerçek komutan olmak için apoletlerden vazgeçmek gerekir" demişti.