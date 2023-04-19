Akşener, Cumhur İttifakı'na zehir zemberek sözlerle yüklendi: Ulan manyaklar, siz kafayı yediniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhur İttifakı'na "Ulan manyaklar, hem ateist hem kafir hem FETÖ'cü, hem faili meçhulcü hem de PKK'lı olunur mu? Siz işte kafayı böyle yediniz. Dolayısıyla kişi kendinden bilirmiş, kendinden" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya'da Kepez Turgut Özal Spor Salonu önünde düzenlenen mitingde halka seslendi. Meral Akşener, Mansur Yavaş ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sahneye birlikte çıkarak katılımcıları selamladı.

"SİZ İŞTE KAFAYI BÖYLE YEDİNİZ"

Sözlerine kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Cumhur İttifakı'nı hedef alarak başlayan Akşener, "Ulan manyaklar, hem ateist hem kafir hem FETÖ'cü, hem faili meçhulcü hem de PKK'lı olunur mu? Siz işte kafayı böyle yediniz. Dolayısıyla kişi kendinden bilirmiş, kendinden… " diye konuştu.

"KILIÇDAROĞLU ALKIŞLARLA O MAKAMA OTURACAK"

Akşener yaptığı konuşmada şunları söyledi; "Rahmetli annem derdi ki, 'kızım sakın övünme sen övünme el övsün.' Dolayısıyla biz çok uzun zamandır kendi kendini övdüren bir dille, övmediği zaman söven bir dille, kadını erkeğin karşısına diken, genci yaşlının karşısına diken, yaşlıyı torunlarının karşısına diken, oculuk buculuk üzerinden bizi birbirimize düşüren ve seçmenin, yok biz yuhalamayız onlar yuhalıyor. Biz dinleriz gereğini yaparız. Aynı 31 Mart'ta olduğu gibi… Tam 21 yıldır onu onunla kavga ettiren, bunu bununla kavga ettiren, doğduğu yerden dolayı hakaret yiyen, o dil üzerinden hakaret edilen, kıyafeti üzerinden hakaret edilen, davranışı üzerinden hakaret edilen ve hiçbirimizin hiçbir yerde olmaması için tavır konulan bir siyasi tavrın, bir siyasi dilin 14 Mayıs'ta inşallah 14 Mayıs akşamında attaya gideceği ve Recep Bey ve arkadaşlarının Cumhurbaşkanlığı makamından saygıyla uğurlandığı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da alkışlarla o makama oturtulduğu bir gün yaşayacağız.

"URFA VE VAN'A GİTTİĞİM ZAMAN FAİLİ MEÇHULCÜ İLAN ETTİLER"

Şimdi öncelikle bir şey söyleyeyim. İYİ Parti kurulmasaydı, bugün bu kürsüden konuşan arkadaşlarımız, konuşan kardeşlerimiz değerli ağabeyim Sayın Mansur Yavaş ve diğer büyükşehir belediye başkanları; acaba konuşuyor olabilecekler miydi? İYİ Parti kuruldu, bir şey değişti, her şey değişti. Onun için İYİ Parti'ye ve İYİ Parti'nin Genel Başkanı bana olmadık hakaretlerin, olmadık iftiraların, olmadık tehditlerin yapıldığı bir 5 yıl geçirdik. Korktuk mu? Hayır. Çaldık mı? Hayır. Ne yaptık? Birleşe birleşe kazandık. Ne yaptık? Önce 2018'de beraberce CHP ile birlikte Saadet Partisi, Demokrat Parti ile beraber önce Millet İttifakı'nı kurduk. Karşımızda Cumhur İttifakı vardı. Yine olmadık hakaretler, olmadık iftiralar atıldı. Ya arkadaş; FETÖ'cü oldum, PKK'lı oldum. Aynı anda hem FETÖ'cü hem ateist bir de kafir ilan ettiler. Ben ki hacıyım, ben ki 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılarım… Beni kafir ilan ettiler. Aynı anda FETÖ'cü, kafir, PKK'lı ama Diyarbakır'a gittiğim zaman, Urfa'ya, Van'a gittiğim zaman da faili meçhulcü ilan ettiler.

"NEREYE KAÇMIŞLARSA BULUP ÇIKARMAK BENİM GÖREVİM OLACAK"

Ulan manyaklar, hem ateist hem kafir hem FETÖ'cü, hem faili meçhulcü hem de PKK'lı olunur mu? Siz işte kafayı böyle yediniz. Dolayısıyla kişi kendinden bilirmiş, kendinden… Sen eğer İstanbul seçimini iptal ettirir, 31 Mart'ta iptal ettirir, 13 bin 500 oy farkını kabul etmez, 'mutlaka bir şeyler olmuştur, olmasa bile olmuştur' dersen, iptal ettirirsen; ondan sonra ne olur biliyor musunuz? Bu aziz millet, sürdürmez. Milli iradeye el sürdürmez, iradesine el sürdürmez. El sürdürmediği için de döner öyle bir Osmanlı tokadı atar ki feleğini şaşırırsın. Dolayısıyla 13 bin 500 fark yerine güzel İstanbullu, orada ikamet etmekten, oranın zamanında milletvekili olmaktan, oranın siyasetçisi olmaktan gurur duyduğum İstanbul, 805 bin fark attı. Neler yapıldı? Kandil'in teröristini TRT'ye çıkardılar. Bebek katilinin mektubunu okuttular. Sinan Ateş'in katilini bulamayanlar, Sinan Ateş'i öldürtenin kim olduğunu bulamayanlar; o cinayeti, o katledilmeyi örtenler; bizatihi ben soracağım ben… Şimdi bakın, bedava başbakanlık yok. Evet ben başbakan olmaya talibim ama onunla bununla abidik gubidik işler yaparak değil, pazarlık yaparak değil, sizin helal oylarınızla birinci parti çıkacağız ve ben başbakan olacağım. Çok çalışacaksınız. Ondan sonra da o oyları aldıktan sonra da Sinan Ateş kardeşimin kızları Bengisu ve Banu Çiçek'in, Ayşe Ateş'in kalbini serinletmek, gözyaşlarını silmek için, o katilleri bulmak benim boynumun borcudur. Ahd olsun, şart olsun, yemin olsun ki… Nereye kaçmışlarsa oradan bulup çıkarmak benim görevim olacak.

"HAKSIZLIĞA UĞRAMIŞ GENÇLERİMİZE İSTİHDAM YARATACAĞIZ"

2020'de çalınan sorular sebebiyle KPSS'de haklarını kaybetmiş, onların hakkına kulak tıkamış, gözünü kapatmışların yerine biz 2020 KPSS mağdurlarının mağduriyetini gidereceğiz. Esnafın yanında olacağız. Şimdi kiralar uçmuş gitmiş Antalya'da, bir tane polis memurunun, bir öğretmenin, Antalya'da gelip de herhangi bir ilçesinde kiralık bir ev bulması mümkün değil. Belediye başkanlarımıza merkezi bütçeden para vereceğiz ve onlar size özellikle bu tür gençlere, bu tür devlet memurlarına, elbette ki ev üretecekler ve ona göre, maaşlarına göre kira ödeyecekler. Bir başka şey daha var. Emeklilerle ilgili… 5 bin 500 liralık emekli maaşını 7 bin 500 lira yaptılar. Ama 6 bin 500 lira alana 7 bin 500 oldu. Dolayısıyla o aradaki farkı gidereceğiz. Yargının bağımsız olduğu; hakimin korkusuz, hakimin objektif, hakimin tarafsız olduğu bir yargı sistemini yeniden inşa edeceğiz. Hukukun üstünlüğünü yeniden inşa edeceğiz ve kayırmayı ortadan kaldıracağız. 82 puan alıp atanamamış gençler gördüm. Ama AK Parti'de ayısı dayısı olan ve 52 puanla atanmış, 64 puanla atanmış gençler de gördüm. Dolayısıyla bu işi bitireceğiz ve mülakatı ortadan kaldıracağız. Dolaysıyla haksızlığa uğramış gençlerimize istihdam yaratacağız. Suriyeliler gidecek. Dolayısıyla Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in yeniden değerlerine sahip olan bu gençlerin taleplerine uygun bir ülkeyi beraber inşa edeceğiz. Oylarınıza talibiz. Saygılar sunuyorum, hayırlı bayramlar, hayırlı iftarlar diliyorum."