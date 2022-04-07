Akşener, A Takımı'na dahil etmediği Ağıralioğlu'nu bu sözlerle teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız

Geçen hafta partisinin başkanlık divanında değişiklikler yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olan Ağıralioğlu'na yeni divanda görev vermedi. Akşener'in bu hamlesi siyaset arenasında büyük ses getirdi.

AĞIRALİOĞLU İSTİFA TARTIŞMALARINA NOKTAYI KOYDU

Bu gelişme sonrası gözlerin çevrildiği İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu hakkında partisinden istifa edeceği söylentileri ortaya atıldı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu ise tartışmalara yaptığı "Görev değişikliği istifa sebebi değildir. Görevler verilir, değiştirilir, alınır. Görevleri de Genel Başkan verir. Görev verilince 'İyi' demek, alınınca 'Kötü' demek mizacı zayıf insanların işidir. Yerime görev alan arkadaşım inançlı, milliyetçi, mücadele adamıdır. Başarılı olacağına inanıyorum.

"SORUMLULUĞUMU PARTİMİN ADINA TAŞIRIM"

Kamplaşmanın olduğu bu dönemde milletimize namus sözüm partim adına mücadele edeceğim. Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir. Verilince iyi, görev değişikliği olunca kötü mü? Ben bundan sonra da makam ve mevkilerden değil kalbimden güç alırım. Ben sorumluluğumu partimin adına taşırım" açıklamasıyla noktayı koydu.

MERAL AKŞENER İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini de kaydeden Ağıralioğlu'nun bahsettiği toplantı yaptığı açıklamadan birkaç sonra gerçekleşti. Kritik zirvenin detayları da ortaya çıkarken, İYİ Parti lideri Akşener'in A Takımı'na dahil etmediği Ağıralioğlu'nu "Milletimiz için birlikte çalışmaya devam edeceğiz, güzel yarınlara azimle kavuşmaya gayret edeceğiz" sözleriyle teselli ettiği öğrenildi.