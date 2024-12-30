Üye Girişi
Haberler
Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İsrail askerlerine izin verdi, endişeler arttı
İsrail'den askerlerini bile şaşırtan karar! Endişeler arttı

Akın Birdal'ın Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarına Yönelik Açıklamaları Tartışma Yarattı

Akın Birdal'ın Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarına Yönelik Açıklamaları Tartışma Yarattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen bir sempozyumda CHP Fındıklı Teşkilatı'nın konuk ettiği Akın Birdal, Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına yönelik yaptığı açıklamalarla tartışmalara yol açtı. Tarihçi Ayhan Yüksel, Birdal'ın ifadelerinin tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını belirtti ve akı bir toplayıcı olarak nitelendirilen Atatürk ve kahramanlara saygısızlık olduğunu vurguladı.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir sempozyumda CHP Fındıklı Teşkilatının konuk ettiği Akın Birdal'ın, Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına yönelik yaptığı açıklamalar tartışmaya neden oldu. Tarihçi ve araştırmacı Ayhan Yüksel, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini Birdal'ın "soykırım" olarak nitelendirmesinin tamamen tarihi gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek bu tür açıklamaların Milli Mücadele'nin kahramanlarını karalamaya yönelik girişimler olduğunu vurguladı.

"PKK'ya laf etmemiş, milli kahramanlara hakaretlerde bulunmuştur"

Yüksel, "Atatürk'ün kurduğu parti olmakla övünen CHP'nin Fındıklı teşkilatının düzenlediği sempozyumda Akın Birdal denilen kişi hem Atatürk'e hem de Giresunlu Milli Mücadele Kahramanı Osman Ağa'ya hakaretler ve suçlamada bulunmuş. Her halde tarih bilgisi eksik ki Rize'nin öz evladı İpsiz Recep Emice'yi 'es' geçmiş. Bu üç isim Milli Mücadele'de Yunan ve İngiliz işbirlikçiliği yapmamış vatan müdafaasında yer almışlardır. Akın Birdal bu isimleri soykırım yapmakla suçlamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ü çek-senet tahsildarları ile bir tutmuştur. Ne yazık ki bunu söylerken ömr-i hayatında ayrılıkçı terör örgütü PKK'ye hiç laf etmemiştir" dedi.

"Hem tarihe hem de kahramanlara saygısızlıktır"

Yüksel, özellikle Doğu Karadeniz'in işgal döneminde Osman Ağa ve Hüseyin Avni Bey gibi isimlerin vatan savunmasında önemli roller üstlendiğini hatırlatarak, bu kahramanların çetecilikle değil, vatan müdafaasıyla anılması gerektiğini ifade etti. Yüksel, ayrıca Akın Birdal'ın PKK konusunda sessiz kalmasını eleştirerek bu tür çifte standartların hem tarihe hem de kahramanlara saygısızlık olduğunu söyledi. "Tarihi belgelerle yanıt verilmesi önemli" diyen Yüksel, bu tür söylemlerin milletin ortak belleğine zarar verdiğine dikkat çekti.

"Ülkesini müdafaa ne zaman soykırım oldu"

Yüksel, "Akın Birdal'ın Bafra-Nebiyan dağlarında eli silahlı 30-40 bin silahlı Rum çetesinden haberi var mı? Bunlara karşı Giresunlu Osman Ağa ve Vonalı Soytarıoğlu İsmail, Tirebolulu Hüseyin Avni Bey pamuk mu atacaktı? Koçgiri'deki isyanı Osman Ağa tenkil etmeyecek miydi? Eli silahlı Ermeni ve Rum çetelerine karşı ülkesini müdafaa etmek, tecavüzlere karşı koymak ne zamandan beri soykırım oldu? Bakalım 'Osman Ağa'ya iade-i itibar' dileyen sözde Osman Ağa sevenlerden bir 'yanıt" gelecek mi?" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

İstanbul için tarih netleşti! Kar yerden 15 gün boyunca kalkmayacak
img

Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
img

Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapanlara operasyon
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
İstanbul'da okullar yarın saat 16.00'da kapanacak
Güvenlik nedeniyle İstanbul'da yarın okul saatleri değişti

Son Dakika Haberleri

GÖZTEPE-MANİSA FK maçı CANLI, HD, donmadan izleme linki! Göztepe Manisa FK hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster 2025 yılbaşı özel konukları kimler olacak? Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık 1 Ocak İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Çarşamba metro, metrobüs, marmaray, otobüs seferleri ücretsiz mi olacak? Yarın (31 Aralık) okullar yarım gün mü? İstanbul'da yarın okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık İstanbul topluma taşıma metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? 31 Aralık okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık okullar tatil mi? (İstanbul Valiliği açıklama) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.