AK Partili Tayyar'ın Bakan Nebati paylaşımı gündem yarattı! Kısa sürede silmek zorunda kaldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 'heterodoks yaklaşım', 'epistemolojik bir kopuş' gibi ifadelerin yer aldığı konuşması sosyal medyada gündem olmuştu. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Bakan Nebati'nin metin yazarına sert çıkarken, attığı tweet'i kısa sürede silmesi ise dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nde yaptığı konuşmada kullandığı "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır" ifadesi sosyal medyada gündem olmuştu.

AK PARTİLİ TAYYAR METİN YAZARINI ELEŞTİRDİ

Ak Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Nebati'nin konuşmasını metni yazan kişi üzerinden eleştirdi. Tayyar, metni yazan kişinin 'psikoanalitik incelemeye tabii tutulması' gerektiğini söyledi. Tayyar, konuşma metin yazarını eleştirerek "Bu yazarın mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar.

"KİMDİR, NECİDİR BİLMİYORUM"

Tayyar'ın paylaşımı şöyle: "Son dönem Nebati bakanımızdan ziyade metin yazarı gündemde. Kimdir, necidir bilmiyorum, sormadım da… Ancak. Bu yazarın mantıksız dürtüsünün yol açtığı içgüdüsel savunma psikoanalitik incelemeye tabi tutulmalıdır"

KISA SÜREDE SİLDİ

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar daha sonra bu tweeti sildi.