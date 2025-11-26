Haberler

AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia! İşte teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru

AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia! İşte teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı ziyareti gündemdeki yerini korurken AK Partili Şamil Tayyar görüşmenin detaylarıyla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Heyet üyelerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile fotoğraf çektirmediğini ancak görüşmenin görüntülü kayıt altına alındığını öne süren Tayyar, ziyarette Öcalan'a 2 sorunun yöneltildiğini ifade etti.

  • Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda Abdullah Öcalan ile yaklaşık 3 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.
  • Görüşmede Abdullah Öcalan'a PKK'nın fesih ve silahları bırakma sürecinin neden istenildiği gibi ilerlemediği ve Suriye'deki YPG sorununun neden çözülemediği soruları yöneltildi.
  • Abdullah Öcalan, Suriye'deki YPG dahil süreçteki engelleri aşabileceklerini belirtti ve bunun için bir yol haritası çizdiğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN SES GETİRECEK İDDİA

Komisyonun İmralı ziyaretinde nelerin yaşandığı ve konuşulduğu merak konusu olurken eski AK Partili Milletvekili Şamil Tayyar görüşmenin içeriğine dair iddialarda bulundu.

Heyet üyelerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile fotoğraf çektirmediğini belirten Tayyar, görüşmenin görüntülü kayıt alındığını ifade etti.

"HÜSEYİN YAYMAN'A HAKSIZLIK YAPILDI"

AK Partili Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde; "İmralı Notları. Öncesinde Hüseyin Yayman'a haksızlık yapıldığını belirteyim. Tanımadığı, bilmediği, sonradan PKK yayın organı olduğu, DEM tarafından bilgilendirildiği anlaşılan bir tv kanalı temsilcisinden İmralı ziyaretini gizliyor. Doğrusunu yapmış, malum ziyaretin bir de güvenlik boyutu var.

"DEM'Lİ ÜYE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK İSTEMİŞ"

Ziyarete gelince. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede heyet üyeleri, Öcalan'la hatıra fotoğrafı çektirmemişler. DEM'li üye hatıra fotoğraf çektirmek istese de hevesi kursağında kalmış. Ziyarete yoğun tepki varken fotoğraf çektirip milletin gözüne sokmak büyük hata olurdu. Ancak, devlet görüşmeyi görüntülü kayıt altına almış.

ZİYARETTE 2 SORU YÖNELTİLDİ

Kamuoyundaki tüm kaygılar soru olarak yöneltilmiş. Özellikle 2 konu:

-PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor?

-Suriye'deki YPG sorunu neden çözülemiyor?

"ÖCALAN'IN ÇİZDİĞİ BİR YOL HARİTASI VAR"

Öcalan, özetle Suriye'deki YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini söylüyor. Ama bunun için çizdiği bir yol haritası var. Detayına girmeyeyim. İşte görüşmedeki o kritik notlar bugün devletin zirvesine aktarıldı. Umut verici bulundu ama aşılması gereken hala ciddi engeller var. Kanaatime gelince… AK Parti'de 'temkinli iyimserlik' hakim."

AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia! İşte teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Bu iki soruyu sormak icin mi gittiler? Kim inanir buna! Salagiz da bu kadar degil.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Arada 9 puan fark var
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

Baba ile oğlunun korkunç sonu! Oklar tek bir şüpheye işaret ediyor
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.