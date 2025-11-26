AK Partili Tayyar'dan ses getirecek iddia! İşte teröristbaşı Öcalan'a yöneltilen 2 soru

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tarihi çağrısıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu dün İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.

AK PARTİLİ ŞAMİL TAYYAR'DAN SES GETİRECEK İDDİA

Komisyonun İmralı ziyaretinde nelerin yaşandığı ve konuşulduğu merak konusu olurken eski AK Partili Milletvekili Şamil Tayyar görüşmenin içeriğine dair iddialarda bulundu.

Heyet üyelerinin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile fotoğraf çektirmediğini belirten Tayyar, görüşmenin görüntülü kayıt alındığını ifade etti.

"HÜSEYİN YAYMAN'A HAKSIZLIK YAPILDI"

AK Partili Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde; "İmralı Notları. Öncesinde Hüseyin Yayman'a haksızlık yapıldığını belirteyim. Tanımadığı, bilmediği, sonradan PKK yayın organı olduğu, DEM tarafından bilgilendirildiği anlaşılan bir tv kanalı temsilcisinden İmralı ziyaretini gizliyor. Doğrusunu yapmış, malum ziyaretin bir de güvenlik boyutu var.

"DEM'Lİ ÜYE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK İSTEMİŞ"

Ziyarete gelince. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede heyet üyeleri, Öcalan'la hatıra fotoğrafı çektirmemişler. DEM'li üye hatıra fotoğraf çektirmek istese de hevesi kursağında kalmış. Ziyarete yoğun tepki varken fotoğraf çektirip milletin gözüne sokmak büyük hata olurdu. Ancak, devlet görüşmeyi görüntülü kayıt altına almış.

ZİYARETTE 2 SORU YÖNELTİLDİ

Kamuoyundaki tüm kaygılar soru olarak yöneltilmiş. Özellikle 2 konu:

-PKK fesih ve silahları bırakma kararı aldı ama pratikte bu süreç istendiği gibi neden ilerlemiyor?

-Suriye'deki YPG sorunu neden çözülemiyor?

"ÖCALAN'IN ÇİZDİĞİ BİR YOL HARİTASI VAR"

Öcalan, özetle Suriye'deki YPG dahil sürecin önündeki tüm engelleri aşabileceklerini söylüyor. Ama bunun için çizdiği bir yol haritası var. Detayına girmeyeyim. İşte görüşmedeki o kritik notlar bugün devletin zirvesine aktarıldı. Umut verici bulundu ama aşılması gereken hala ciddi engeller var. Kanaatime gelince… AK Parti'de 'temkinli iyimserlik' hakim."