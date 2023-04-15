AK Partili Şaban Çopuroğlu'nun milletvekilliği adaylığına itiraz geldi: Sonucu merakla bekliyoruz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.

ÇOPUROĞLU'NUN ADAYLIĞINA İTİRAZ

Kesin aday listesi henüz yayımlanmazken, AK Parti'nin Kayseri Milletvekili adayı Şaban Çopuroğlu'nun adaylığına itiraz geldi. Çopuroğlu'nun il başkanlığı görevinden yasal süre zarfında istifa etmeden aday olduğu belirtildi.

"SONUCU MERAKLA BEKLİYORUZ"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, şunları söyledi: "İl Başkanı iken yasal süre zarfında istifa etmeden aday olan Kayseri AKP adayı Şaban Çopuroğlu'nun adaylığına itiraz edilmiş. Sonucu merakla bekliyoruz."

KESİN ADAY LİSTESİ 19 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK

Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini ise 19 Nisan Çarşamba günü ilan edecek. Bu süreçte partilere de varsa eksiklerini tamamlamak için süre tanınmış oluyor. 27 Nisan'da da gümrük kapılarında ve yurt dışında oy kullanma süreci başlayacak.