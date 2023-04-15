AK Partili Şaban Çopuroğlu'nun milletvekilliği adaylığına itiraz geldi: Sonucu merakla bekliyoruz
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Yüksek Seçim Kurulu, geçici aday listesini paylaşırken, Kayseri'de AK Partili Şaban Çoğuroğlu'nun milletvekili adaylığına itiraz geldi. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, Çopuroğlu'nun il başkanlığından yasal süre zarfında istifa etmeden aday olduğunu belirterek, "Sonucu merakla bekliyoruz." dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), geçici aday listesini yayınladı. Buna göre; 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde 24 parti ve 152 bağımsız milletvekili yarışacak.
Kesin aday listesi henüz yayımlanmazken, AK Parti'nin Kayseri Milletvekili adayı Şaban Çopuroğlu'nun adaylığına itiraz geldi. Çopuroğlu'nun il başkanlığı görevinden yasal süre zarfında istifa etmeden aday olduğu belirtildi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Yücel, şunları söyledi: "İl Başkanı iken yasal süre zarfında istifa etmeden aday olan Kayseri AKP adayı Şaban Çopuroğlu'nun adaylığına itiraz edilmiş. Sonucu merakla bekliyoruz."
Yüksek Seçim Kurulu kesin aday listelerini ise 19 Nisan Çarşamba günü ilan edecek. Bu süreçte partilere de varsa eksiklerini tamamlamak için süre tanınmış oluyor. 27 Nisan'da da gümrük kapılarında ve yurt dışında oy kullanma süreci başlayacak.