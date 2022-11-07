AK Partili Mahir Ünal dedesinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medya kullanıcıları 'Cumhuriyet' göndermesi yaptı

Cumhuriyeti hedef alan sözleri sonrası büyük tepki toplayan ve ardından AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa kararı Mahir Ünal, sosyal medya hesabından dedesinin fotoğrafını paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ünal'ın gönderisinin altına cumhuriyeti hedef alan sözlerini hatırlatarak göndermede bulundu.

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda düzenlenen konferansta, "Bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet, bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" şeklinde bir çıkışa imza atan Mahir Ünal, tepkilerin odağı haline gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de tepki gösterdiği Ünal, bir süre sonra AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa kararı almıştı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu olayın yankıları sürerken Mahir Ünal sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Milli mücadele döneminde Kahramanmaraş'ın kurtuluşuna 140 kişilik kuvvetle katılan dedesini vefatının 81. yıl dönümünde anan Ünal, "Milli Mücadelemizin neferlerinden biri olarak Kahramanmaraşımızın kurtuluşu için verilen mücadeleye reisliğini yaptığı 140 kişilik kuvvetle katılan, Müslümanlık ve Türklük onurunu yere düşürmeyen dedem Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal'ı, vefatının 81. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Mahir Ünal'ın o paylaşımı;





KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ünal'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kişi Mahir Ünal'ın "cumhuriyet" çıkışını hatırlatarak fotoğrafın altına yorumlar yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları: