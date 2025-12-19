AK Partili Tayyar: Sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un tutuklandığı uyuşturucu soruşturmasında ortaya çıkan iddialar Türkiye gündemini sarsmaya devam ediyor.

UYUŞTURUCU TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Adli Tıp'tan gelen raporlarda Mehmet Akif Ersoy ile tutuklanarak cezaevine gönderilen Ela Rümeysa Cebeci'nin uyuşturucu testleri pozitif çıkarken, dün de Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gibi ünlüler gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

AK PARTİLİ TAYYAR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada her gün yeni detaylar ortaya çıkarken, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Mehmet Akif Ersoy'un dosyasındaki iddialara değinen Tayyar "Detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, 'keyif' boyutunu aştığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

"MEDYADA KADROLAŞTIKLARI ANLAŞILIYOR"

Şamil Tayyar'ın X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "Mehmet Akif Ersoy eksenindeki uyuşturucu soruşturmasında masumiyet karinesi ve aile hukukunu gözeterek dosyanın içeriğine girmiyoruz. Ancak. Özel hayat diyerek kenarından dolaştığımız dosyayı detaylı inceleyip bağlantıları birleştirdiğimizde sapkın ilişkiler ve uyuşturucu kullanımının, 'keyif' boyutunu aştığı görülüyor.

"TV SUNUCUSU SEVGİLİSİNE KAMU KURUMUNDAN EV KİRALIYOR"

Devlet, siyaset, ticaret ve yargı dünyasını etkileyerek haksız kazanç temin ettikleri, yargı, bürokrasi ve medyada kadrolaştıkları anlaşılıyor. Önemli kamu kurumundaki başkan yardımcısı, sevgilisini kuruma aldırıyor. Bir başkası, TV sunucusu sevgilisine bir kamu kurumundan sembolik rakamla ev kiralıyor.

"DEVLET YÖNETİCİLERİNİ ARAYIP KADINLARA GÜÇ GÖSTERİSİ YAPIYOR"

Üst düzey medya yöneticisi, yargıdaki işleri için yanına bu sunuculardan birini alarak hakim ve savcıları ziyaret ediyor. Bir diğeri, alem esnasında önemli devlet yöneticilerini görüntülü arayarak yanındaki kadınlara güç gösterisi yapıyor.

"KİMİLERİ KÜLLİYE PROGRAMINA ÖDÜL OLARAK YAZILIYOR"

Üzülerek ifade ediyorum, kimileri külliye programına ödül olarak yazılıyor. Bu ilişkilere göre ekranlar paylaştırılıyor, konuklar belirleniyor, politikalar şekillendiriliyor. Gözaltındaki varlıklı isimlerle ekipteki hukukçular üzerinden bağlantı kurularak milyon dolarlık anlaşmalar yapılıyor.

Hem yerel hem merkezi iktidarla eş zamanlı flört ediliyor. Farklı siyasi eğilimleri temsil etseler de yukarıdaki sebeplerde birleşiliyor. Velhasıl. Mevzunun yargı boyutu bir yana, siyaset kurumunun çok yönlü arınma sürecini başlatması konusundaki ısrarımız bundandır. Zira, çürüme lokal değil tüm bünyeyi tehdit ediyor."