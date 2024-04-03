AK Partili Hüseyin Çelik'ten Van'daki mazbata kararına tepki: Olup bitenler vahimdir

Van Büyükşehir Belediyesi için DEM Parti'den aday olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, mazbata yüzde 27 oy alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) adayı Abdulahat Arvas'a verildi.

AK PARTİLİ İSİMDEN YAŞANANLARA TEPKİ

Mazbatayla ilgili karar Van'da gerilimin tırmanmasına neden olurken, gelişme AK Partili kurucularından biri olan eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in de tepkisini çekti.

"OLUP BİTENLER EN ÇOK HÜKÜMETE ZARAR VERİYOR"

Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Ben oldum olası kayyum politikalarına karşı oldum ve hala da karşıyım. Van'da olup bitenler vahimdir. DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen şahsın seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz? Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir. Bu olup bitenler en çok hükümete ve AK Parti'ye zarar veriyor.

"VAN'I KAOSA SÜRÜKLEMENİN BİR ANLAMI VAR MI?"

Kayyum atamalarından sonra siyasi olarak hiç bir şey elde edilmediği, aksine daha önce alınan belediyelerin de kaybedildiği ortada iken hangi akılla bu iş sürdürülür? Van'da DEM'in 14 belediyenin hepsini alması tek başına ibret alınması gereken bir sonuçtur. Zaten ekonomik zorluklarla boğuşan Van'ı kaosa sürüklemenin bir anlamı var mı?

"HER TÜRLÜ VANDALİZM KABUL EDİLEMEZ"

Demokratik gösteri yapmak elbette herkesin hakkıdır. Ancak kamu malına zarar vermek, esnafa ve bütün vatandaşlara zarar verecek şiddet ve her türlü vandalizm kabul edilemez. Hemşehrilerimi ve yetkilileri sağduyulu davranmaya davet ediyorum."