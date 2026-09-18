AK Partili Gider: 'Terörün gündemden çıktığı bir Türkiye enerjisini kalkınmaya, üretime ve vatandaşın ihtiyaçlarına daha güçlü biçimde yöneltecek'

Çanakkale'nin Bayramiç ve Yenice ilçelerinde köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, terörün gündemden çıktığı bir Türkiye'nin enerjisini kalkınmaya, üretime ve vatandaşın ihtiyaçlarına daha güçlü biçimde yönelteceğini söyledi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu ile birlikte Bayramiç ve Yenice'de köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Toplantıların ilk gündemini Terörsüz Türkiye oluştururken, ardından muhtarların sorun ve talepleri ilgili kamu kurumlarının yöneticileriyle birlikte doğrudan ele alındı. Toplantılarda Bayramiç İlçe Başkanı Mesut Şen, Yenice İlçe Başkanı Harun Deniz'in yanı sıra İl Genel Meclisi üyeleri ve ilçe teşkilatları, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, Çanakkale Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan ve DSİ 252. Şube Müdürü Serdar Kurt da hazır bulundu.

İki ilçede de toplantıların ilk gündemini Terörsüz Türkiye oluşturdu. Milletvekili Ayhan Gider, Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen süreç ve Terörsüz Türkiye hedefi üzerine muhtarlarla değerlendirmelerde bulundu. Terörün yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, Türkiye'nin insani ve ekonomik kaynakları üzerinde de ağır bir yük oluşturduğunu ifade eden Gider, terörün gündemden çıktığı bir Türkiye'nin enerjisini kalkınmaya, üretime ve vatandaşın ihtiyaçlarına daha güçlü biçimde yönelteceğini vurguladı.

Terörsüz Türkiye değerlendirmelerinin ardından toplantılarda sözü muhtarlar aldı. Bayramiç ve Yenice'nin köy ve mahallelerinden gelen talepler, yol ve altyapıdan içme ve sulama suyuna, tarımdan ormana, çevre ve şehircilikle ilgili konulara kadar geniş bir çerçevede ele alındı.

Muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki en doğrudan temas noktalarından biri olduğuna dikkat çeken Gider, sahadaki ihtiyacın doğru tespit edilmesinin yanı sıra çözüm üretecek kurumların da sürece doğrudan dahil edilmesinin önemine işaret etti. Bayramiç ve Yenice'de muhtarların gündeme getirdiği başlıkların ilgili kurumlar nezdinde takip edileceğini belirten Gider, "Muhtarlarımız sahanın ihtiyacını biliyor, kurumlarımız çözüm için gereken imkanlara sahip. Bize düşen, aynı masa etrafında konuşulan her meseleyi takip etmek ve mümkün olan en kısa sürede sonuca ulaştırmak" dedi.

Gider, toplantıların ardından Bayramiç ve Yenice'de programa katılan muhtarlara ve kamu kurumlarının yöneticilerine teşekkür ederek, iletilen taleplerin takipçisi olacaklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı