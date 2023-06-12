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Melek Mosso'ya sahnede sarılıp şarkı söyleyen AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e kendi cenahından büyük tepki var

Politika Haberleri

Geçtiğimiz hafta ödül aldığı bir törende kadın cinayetleri hakkında yaptığı konuşmayla sosyal medyada tepkilerin odağına oturan ünlü şarkıcı Melek Mosso, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne aldı. Mosso'yu sahneye çıkaran ve birlikte şarkı söyleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medyada AK Partililerin tepkisini çekti.

57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gününde Melek Mosso sahne aldı. AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, son günlerde tepkilerin odağında olan Mosso'yu sahneye bizzat çıkararak ünlü şarkıcıyla birlikte "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını söyledi.

AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso ile sahnede şarkı söyledi

Gelişmelerin ardından bu kez Cüneyt Yüksel sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Ak Partili kesimden Yüksel'e büyük tepki gelirken, konu kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

Melek Mosso'ya sahnede sarılıp şarkı söyleyen AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e kendi cenahından büyük tepki var

Melek Mosso, attığı tweet ve ödül töreninde kullandığı ifadeler dolayısıyla sahnede özür diledi. Ünlü sanatçı, "Sizlerle helalleşmek istiyorum. Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum" dedi.

AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso ile sahnede şarkı söyledi

Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir ödül töreninde "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi olan Melek Mosso, konuşmasında kadın cinayetlerine tepki göstererek "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso ile sahnede şarkı söyledi

Ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Öte yandan Mosso'nun seçim günü yaptığı paylaşım da tepkilerin bir başka sebebi.

AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Melek Mosso ile sahnede şarkı söyledi

İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar:

Melek Mosso'ya sahnede sarılıp şarkı söyleyen AK Partili Belediye Başkanına kendi cenahından büyük tepki var

Melek Mosso'ya sahnede sarılıp şarkı söyleyen AK Partili Belediye Başkanına kendi cenahından büyük tepki var

Melek Mosso'ya sahnede sarılıp şarkı söyleyen AK Partili Belediye Başkanına kendi cenahından büyük tepki var

Haberler.com - Politika

Melek Mosso Tekirdağ Magazin Politika Haberler

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Yorumlar (3)

kaan yazıcı:

bu isin özrü olmaz icindeki nefreti taklidini yaptigi o kadinla kusmuştur, belediye baskani da akpyi kullanip o makama geldigi bellidir düşüncesi aynidir. derhal istifa etmelidir

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bbb yildiz:

bu konser bu olaylardan onceydi ama sanırım

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mahalle sakini:

İstifa et başkan bölücülere provakatörlere taviz yok özürü gerçek olsaydı kapalı kadına küfreden yaşlı teyzenin elbisesini giyip destek vermezdi. Rol yapıyor.

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