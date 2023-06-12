Melek Mosso'ya sahnede sarılıp şarkı söyleyen AK Partili Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e kendi cenahından büyük tepki var

Geçtiğimiz hafta ödül aldığı bir törende kadın cinayetleri hakkında yaptığı konuşmayla sosyal medyada tepkilerin odağına oturan ünlü şarkıcı Melek Mosso, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nde sahne aldı. Mosso'yu sahneye çıkaran ve birlikte şarkı söyleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medyada AK Partililerin tepkisini çekti.

57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gününde Melek Mosso sahne aldı. AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, son günlerde tepkilerin odağında olan Mosso'yu sahneye bizzat çıkararak ünlü şarkıcıyla birlikte "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını söyledi.

CÜNEYT YÜKSEL GÜNDEM OLDU

Gelişmelerin ardından bu kez Cüneyt Yüksel sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Ak Partili kesimden Yüksel'e büyük tepki gelirken, konu kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

MELEK MOSSO: YÜREKTEN ÖZÜR DİLİYORUM

Melek Mosso, attığı tweet ve ödül töreninde kullandığı ifadeler dolayısıyla sahnede özür diledi. Ünlü sanatçı, "Sizlerle helalleşmek istiyorum. Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta düzenlenen bir ödül töreninde "En Güçlü Cover Şarkı" ödülünün sahibi olan Melek Mosso, konuşmasında kadın cinayetlerine tepki göstererek "Ben bu ödülü yüzyıllardır bu toplumda, dünyada ötekileştirilen kıyafetleri ile, kahkahasıyla kadın olmanın gerektirdiği her şeyle yargılanan, ittirilen, katledilen bütün kadınların ruhlarına armağan olarak alıyorum. Sesimiz hiçbir zaman kısılamayacak. Kimse beni susturamayacak, konuşmaya, üretmeye ve şarkı söylemeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

SEÇİM GÜNÜ YAPTIĞI PAYLAŞIM DA TEPKİ ALMIŞTI

Ünlü şarkıcının sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olunca tepkiler de beraberinde geldi. Öte yandan Mosso'nun seçim günü yaptığı paylaşım da tepkilerin bir başka sebebi.

İşte sosyal medyadan bazı paylaşımlar:

