AK Parti'ye transfer olan Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısında! Eski partisini kızdıracak sözler

CHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

ROZETİ ERDOĞAN TAKACAK

Çakır'ın AK Parti'ye katılımının bugün gerçekleştirileceği ve rozetinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı belirtildi.

İLK AÇIKLAMA: MEMLEKETE HİZMET İÇİN GELDİK

Grup toplantısına katılan Çakır, AK Parti'ye katılım süreciyle ilgili ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memlekete hizmet için geldik. Haksızlığın, iftiranın, pisliğin karşısında durmak için geldik. Namuslu CHP seçmenleri, iftiracıların peşinde olmaz. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne de bir Türk milliyetçisi tanır."

CHP'DE İHRAÇ SÜRECİ SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Hasan Ufuk Çakır, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi'ne sevk kararının ardından 9 Aralık 2025'te partisinden istifa etmişti.