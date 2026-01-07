Haberler

AK Parti'ye transfer olan Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısında! Eski partisini kızdıracak sözler

AK Parti'ye transfer olan Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısında! Eski partisini kızdıracak sözler Haber Videosunu İzle
AK Parti'ye transfer olan Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısında! Eski partisini kızdıracak sözler
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'den ihraç talebi sonrası istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Çakır'ın rozetinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı belirtilirken, Çakır "İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne de bir Türk milliyetçisi tanır." sözleriyle ilk açıklamasını yaptı.

  • Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, CHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından 9 Aralık 2025'te partisinden istifa etti.
  • Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı ve AK Parti'ye katılımının bugün gerçekleştirileceği açıklandı.
  • Hasan Ufuk Çakır'ın AK Parti rozetinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı belirtildi.

CHP'den ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı.

ROZETİ ERDOĞAN TAKACAK

Çakır'ın AK Parti'ye katılımının bugün gerçekleştirileceği ve rozetinin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı belirtildi.

İLK AÇIKLAMA: MEMLEKETE HİZMET İÇİN GELDİK

Grup toplantısına katılan Çakır, AK Parti'ye katılım süreciyle ilgili ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Memlekete hizmet için geldik. Haksızlığın, iftiranın, pisliğin karşısında durmak için geldik. Namuslu CHP seçmenleri, iftiracıların peşinde olmaz. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne de bir Türk milliyetçisi tanır."

CHP'DE İHRAÇ SÜRECİ SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ

Hasan Ufuk Çakır, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun kesin ihraç talebiyle Parti Meclisi'ne sevk kararının ardından 9 Aralık 2025'te partisinden istifa etmişti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil

Adalet Bakanı Tunç'tan tartışmalara nokta: Yeni pakette olmayacak
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor

Yurt dışından gelen TIR'lardan dökülüyor, bahçesine ekip para kazanıyor
Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için planlar yapıyor

Trump'ın uykularını kaçıran isim! Sürgüne yollamak için düğmeye bastı
Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı

Kadın avukatın skandal görüntüleri pahalıya patladı
CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu

CHP'li eski başkan ofisinde ölü bulundu
ABD gözünü kararttı! Grönland için operasyon an meselesi

Trump durmuyor! O ülkeyi ilhak etmek için orduya talimat an mesesi
Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı

Nafaka hesabında yeni kriter! Yargıtay emsal karara imza attı