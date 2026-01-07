AK Parti'ye transfer olan Hasan Ufuk Çakır, grup toplantısında! Eski partisini kızdıracak sözler
CHP'den ihraç talebi sonrası istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Çakır'ın rozetinin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılacağı belirtilirken, Çakır "İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne de bir Türk milliyetçisi tanır." sözleriyle ilk açıklamasını yaptı.
ROZETİ ERDOĞAN TAKACAK
İLK AÇIKLAMA: MEMLEKETE HİZMET İÇİN GELDİK
Grup toplantısına katılan Çakır, AK Parti'ye katılım süreciyle ilgili ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Memlekete hizmet için geldik. Haksızlığın, iftiranın, pisliğin karşısında durmak için geldik. Namuslu CHP seçmenleri, iftiracıların peşinde olmaz. İngiltere'ye, Almanya'ya şikayet eden bir ana muhalefet partisini ne bir CHP'li ne de bir Türk milliyetçisi tanır."
CHP'DE İHRAÇ SÜRECİ SONRASI İSTİFA ETMİŞTİ
