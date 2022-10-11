AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'den tepkilere yanıt: Haklı çıkmazsam, siyaseti bırakacağıma söz veriyorum

Şubat ayında Memleket Partisi'nden istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, geçtiğimiz aylarda AK Parti'yle görüştüğü ortaya çıkınca yapılan eleştirilere karşılık olarak yoluna bağımsız devam edeceğini ifade etmişti. Bugün AK Parti'ye katıldığını duyuran ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranları sunan Çelebi'ye muhalefet kanadından tepkiler geldi. Tepkilere yanıt veren Çelebi, "Söylediklerimde, haklı çıkmazsam, bunu teyit etmezseniz, istediğiniz an siyaseti bırakmayı söz veriyorum" dedi.

2021 yılında CHP'den istifa ettikten sonra Memleket Partisi'ne katılan, daha sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile anlaşmazlık yaşadığı için oradan da istifa eden Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti ile görüştüğü geçtiğimiz aylarda Barış Yarkadaş tarafından gündeme getirilmişti. Tartışmaları bizzat Çelebi, "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim" diyerek noktalamıştı.

Bugün AK Parti'Ye katıldığını duyuran Çelebi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüce Türk Milleti, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemde olmam düşünülemez!" dedi.