AK Parti'ye bayram ziyaretleri

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, Türkiye'nin önünde önemli bir seçim olduğunu belirterek, "Adil bir yarış olsun. Siyaset çok hızlandı. Türk halkı siyaseti seviyor, siyasetin yüz yüze, gülerek yapılmasını tercih ediyor. Bu yıl her birimizin çok çalışacağı bir sene olacak." dedi

Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşma programı kapsamında CHP, MHP, HÜDA PAR, Saadet Partisi ve BBP heyetleri AK Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu.

Siyasi parti heyetlerini AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Ankara Milletvekili Orhan Yegin ve Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Ayten Aydın karşıladı.

AK Parti'yi ilk olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Pınar Uzun'un başkanlığındaki heyet ziyaret etti.

Yüz yüze bayramlaşmayı özlediklerini ifade eden Zengin, bayramların geleneklerinde özel bir yerinin olduğunu belirtti.

Bayramın dünyaya huzur getirmesini dileyen Zengin, "Dünyada şiddet bitmiyor, kendi ülkemizde olduğu gibi. Eski Japonya Başbakanı, şiddetin ve silahsızlanmanın en az olduğu ülkede öldürüldü. Barış ve huzurun hakim olduğu, savaşların son bulduğu bir dünya temenni ediyorum." diye konuştu.

Önlerinde önemli bir seçim olduğuna dikkati çeken Zengin, "Adil bir yarış olsun. Siyaset çok hızlandı. Türk halkı siyaseti seviyor, siyasetin yüz yüze, gülerek yapılmasını tercih ediyor. Bu yıl her birimizin çok çalışacağı bir sene olacak. Herkese kolaylıklar diliyorum." görüşünü dile getirdi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Uzun, yüz yüze bayramlaşmanın daha kıymetli olduğunu, bugün 17 siyasi partiyle bayramlaşacaklarını anlattı.

Tüm siyasi partilerin ve vatandaşların bayramlarını tebrik eden Uzun, "Bayramlar sihirli değnek gibi yaşamımızın gerçek sorunlarına müdahale eden takvimler olmaktan ibaret değil. Bugünleri en güzel şekilde geçirerek toplumcu bakış açısıyla gerçekleşmesi gereken adımları hep birlikte hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Cumhur İttifakı'nın paydaşı olmak önemli"

AK Parti heyeti, CHP'nin ardından MHP Genel Sekreter Yardımcısı Bahadır Bumin'in Özarslan başkanlığındaki heyeti ağırladı.

Özarslan, ziyarette yaptığı konuşmada, yüz yüze yapılan geleneksel bayram ziyaretinin tadını hiçbir şeyin tutmadığını ifade etti.

AK Parti'nin kendileri için özel bir yere sahip olduğunu aktaran Özarslan, şunları söyledi:

"15 Temmuz sonrası temeli atılan Cumhur İttifakı'nın paydaşı olmak önemli. Genel Başkanımız 'Benim aklım hep Türkiye'dir.' demişti. Aslında bunun sadece Türkiye'yi kapsamayan çok daha geniş ölçekli bir söz olduğunu Cumhur İttifakı'nın icraatlarıyla görmeye başladık. Terör, güvenlik ve dış politika anlamında bunu yaşadık. Cumhur İttifakı'nın hem Türkiye hem bölgesel hem de küresel ölçekte ne kadar önemli işlere imza attığını gördük. Bundan sonra da görmeye devam edeceğiz."

Genel Başkan Yardımcısı Zengin, MHP'nin yerinin kendilerinde farklı olduğunu, MHP ailesini kendi aileleri gibi hissettiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu temel ilkelerin çok önemli olduğunu vurgulayan Zengin, Türkiye için çok daha büyük işleri birlikte yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Seçimlerin çok önemli olduğuna dikkati çeken Zengin, "AK Parti'de her daim tempo yüksektir, seçim zamanı tempo biraz daha artar. 2023 Türkiye ve dünya için önemli bir yıl olacak." şeklinde konuştu.

"Bazılarının iddia ettiği gibi çok büyük kriz olduğunu düşünmüyoruz"

HÜDA PAR da AK Parti'yi Genel Sekreter Şehzade Demir'in başkanlığındaki heyetle ziyaret etti.

Genel Başkan Zekeriya Yapıcıoğlu'nun selamını ileten Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsında AK Parti'nin bayramını kutladı.

Sahada yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Demir, şunları aktardı:

"Memleketin sorunlarıyla yüzleşiyoruz. Ekonomik sıkıntılar önümüze çıkıyor. Elbette bazılarının iddia ettiği gibi çok büyük kriz olduğunu düşünmüyoruz. Milletimiz sıkıntıların üstesinden gelmeyi bilir ama sıkıntıların olduğu da gerçek. Bu anlamda ciddi, kalıcı çözümlere ihtiyaç var. Hepimizin, bütün bu sorunların çözümü için elimizi taşın altına koyması lazım."

Özlem Zengin de ekonominin son derece önemli olduğunu, bu meseleye dair çözüm üretme gayretlerinin devam ettiğini vurguladı. Bu konuda Türkiye'yi yok edecek tarzda bir muhalefet yapmanın fayda getirmediği kanaatinde olduğunu kaydeden Zengin, Türkiye'nin bu sıkıntılı dönemden çıkacağını ifade etti.

Bayramlaşma heyetlerinde gençlerin ağırlığı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya'nın başkanlığındaki heyet de AK Parti'ye bayram ziyaretinde bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, Saadet Partisi yöneticilerinin ve partiye gönül verenlerin bayramını tebrik etti. Parti bayramlaşma heyetlerinde gençlerin ağırlıkta olduğuna dikkati çeken Zengin, her kuşakta siyasetin büyük ilgi gördüğünü, bunun sevindirici olduğunu belirtti.

AK Parti teşkilatlarının bayramını tebrik eden Kaya, "19 partiyle bayramlaşıyoruz. Bayram vesilesiyle kendi iç dünyamızda yolculuk yapıyoruz. Bayram ile helalleşiyoruz, dertleşiyoruz, sorumluluklarımızı hatırlıyoruz." dedi.

Yazıcıoğlu'nu andı

BBP de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis'in başkanlığındaki heyetle AK Parti'yi ziyaret etti.

Yelis, bayramın birleştiriciliği, güzelliği, kutsallığı ve insanlar arasındaki husumetleri yok ediciliğinin tüm günlere sirayet etmesini diledi. Kapitalizme karşı milli ve manevi değerlerin hakim olması temennisinde bulunan Yelis, Türkiye'nin ve dünyanın buna ihtiyacı olduğunu anlattı.

Özlem Zengin de BBP'lilerin bayramını tebrik etti, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle andı.