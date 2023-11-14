AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı, teşkilat mensuplarıyla vefa yemeğinde buluştu

Ak Parti Tuzla İlçe Başkanlığı, ilçe teşkilatının kuruluşundan bu yana teşkilatta görev yapmış üç kademe teşkilat mensuplarıyla vefa yemeğinde bir araya geldi. Programda vefanın çok kıymetli olduğu vurgulanırken, Ak Parti'nin dünü ve bugünü konuşuldu. Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Partiyi halkımızla kurduk, birlikte büyüttük. 22 yaşında olan partimizin 21 yıllık iktidarını yaşıyoruz. Hep beraber büyüttük, şimdi hep beraber sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Ak Parti'nin kuruluşundan bugüne kadar görev alan teşkilat mensupları, vefa yemeğinde bir araya geldi. Tuzla Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Talha Tayfur'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, eski Çevre Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

Program açılışında konuşan AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Av. Talha Tayfur, "Belediye Başkanımız Sayın Dr. Şadi Yazıcı'nın 3 dönem yaptığı çalışmalar neticesinde Tuzla'mız şehirden metropole dönüştü. Bu bize her zaman gurur veren bir durum oldu. Kutlu davamızın başladığı, partimizin kurulduğu 2001 yılında ne kadar büyük zorluklar yaşandığını kurucu yönetimde görev alan herkes çok iyi biliyor. Burada eski ilçe yönetiminde yer alan büyüklerimiz olduğu gibi aktif görev yapan ilçe yönetimimiz ve meclis başkanlarımız da bulunuyor. AK Parti'nin diğer partilerden farkı budur. AK Parti olarak önceki dönemlerde partide görev yapmış büyüklerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız" dedi.

"Partiyi halkımızla kurduk, birlikte büyüttük"

AK Parti Kurucu İlçe Başkanı ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, yaptığı konuşmada, AK Parti'nin halkın partisi olduğunu ifade ederek, "Bugün Filistin davasına tepki koyduğu için AK Parti diyoruz. AK Parti'nin kuruluşunda yer alan arkadaşlarımızı burada görüyorum. Özellikle tek kutuplu dünyanın başladığı 1990'ların başı itibariyle Rusya dağılmış, Amerika tek başına at koşturuyor, Irak, Suriye, Pakistan ve Afganistan'da büyük yıkımlar yapıyor. Yıllarca görmüş olduğumuz bütün bu zulümlerin ötesinde, temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırıldığı kaotik bir sürecin yaşandığı ve hükümetlerin düşürüldüğü 28 Şubat gibi post modern darbenin yaşandığı bir dönemde, kurulan AK Parti'nin neferleri olarak bizler çıktık. Hep beraber 'milletimizin gönlünde kurduğu tabelayı biz yaptık' dedik. O günkü söylemleri hiç unutmuyorum. Herkesin maddi manevi çok emeği oldu. Partiyi halkımızla kurduk, birlikte büyüttük. 22 yaşında olan partimizin 21 yıllık iktidarını yaşıyoruz. Hep beraber büyüttük, şimdi hep beraber sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

Programda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, AK Parti Tuzla İlçe Kadın Kolları Başkanı Dr. Tuğba Arslanoğlu Karakaya, Gençlik Kolları Başkanı Yasin Kenesarı günün anlam ve önemine binaen birer konuşma yaparak teşkilat mensuplarını selamladı. - İSTANBUL