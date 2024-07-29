Üye Girişi
Haberler

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet ettik ama gelmedi. Bizden özür dilemeli." çıkışının yankıları sürerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yeni açıklama geldi. Abbas'ın sağlık sorunlarını öne sürerek gelmediğini söyleyen Çelik, "Sayın Abbas başka tarihte gelecekmiş." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın olası Türkiye ziyaretiyle ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Abbas'ın sağlık sorunlarını öne sürerek Türkiye'ye gelmediğini söyledi. Çelik, "Sayın Abbas başka tarihte gelecekmiş." dedi.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN "MAHMUD ABBAS" AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Türkiye'ye davet etmelerine rağmen gelmediğini söylemesiyle ilgili konuşan Ömer Çelik, Abbas'ın başka bir tarihte geleceğini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmişAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

"BAŞKA TARİHTE GELECEKMİŞ"

Çelik, "Bir diğer gündem konusu Sayın Abbas ile ilgili ortaya koyulan tutumlar. Haftalar önce biz uçakta Netanyahu'nun davet edildiği Cumhurbaşkanımıza bildirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Abbas'ı Meclis'e davet edilmesi gerektiğini ifade etti. Bu siyasi partilerdeki çağrılardan haftalar evvel bu Ankara'dan İstanbul'a uçarken Sayın Cumhurbaşkanımız davet edilmesini söyledi. Sayın Abbas başka tarihte gelecekmiş. Sayın Abbas sağlık sorunlarını öne sürdü." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Mahmud Abbas hastalığını öne sürdü, başka tarihte gelecekmiş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ABBAS KUSURA BAKMASIN, BİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Abbas'ın Türkiye'ye gelmemesiyle ilgili şunları söylemişti: "Ülkemizde bazı siyasi partiler diyor ki 'Hükümet Filistin Başkanını Türkiye'ye davet etsin ve parlamentoda konuştursun.' Size bunu davet etmediğimizi kim söylüyor. Davet ettiğimiz halde gelmeyen Sayın Abbas kusura bakmasın bizden ayrıca özür dilemesi lazım. Bekliyoruz bakalım gelebilecek mi. Biz Filistin halkının adına söylenmesi gerekenleri her yerde dile getiriyoruz."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Mahmud Abbas Ömer Çelik Filistin AK Parti Türkiye Sağlık Politika Dünya Haberler

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

Pendik'te arabasını hatalı park eden gurbetçiye not bıraktılar: Hainlik sadece toprak bütünlüğüne saldırı değildir

 Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları

Anket sonuçları belli oldu! İşte en çok beğenilen büyükşehir belediye başkanları

 İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı

İsrail ile savaşın eşiğine gelen Hizbullah hassas güdümlü füzeleri konuşlandırmaya başladı

Bakmadan Geçme

Beyza Arıcı hangi takımda oynuyor? Beyza Arıcı şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Aslı Kalaç hangi takımda oynuyor? Aslı Kalaç şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Zehra Güneş hangi takımda oynuyor? Zehra Güneş şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Eda Erdem hangi takımda oynuyor? Eda Erdem şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Ebrar Karakurt hangi takımda oynuyor? Ebrar Karakurt şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Meliha Diken hangi takımda oynuyor? Meliha Diken şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Derya Cebecioğlu hangi takımda oynuyor? Derya Cebecioğlu şu anki takımı neresi, mevkisi ne? Kovacic Fenerbahçe'ye gelecek mi? Jose Mourinho'nun liste başında yer alıyordu 29-30 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 29-30 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Başakşehir, Kadıköy 29-30 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Aliağa, Bayraklı, Bergama 29-30 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Yüreğir, Karataş, Pozantı 29-30 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Nurdağı, Oğuzeli 29-30 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? Meram, Ilgın, Karapınar 29-30 Temmuz 2024 Konya su kesintisi listesi!
Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazandı
500

Yorumlar (2)

Yusuf Arvas:

Yani özür diyemeyecek..

3
0
yanıtYanıtla
Serkan Aygun:

Kim takar gereksiz biri gelmesede our

2
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title