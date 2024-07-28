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CHP'li Tan'ın "Mavi Vatan masalı" ifadesine partisinden dikkat çeken çıkış: Siyasi mülahazaların dışında uzun yılların emeğine dayanır

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CHP Milletvekili Namık Tan, Mavi Vatan" için "Masal" ifadesini kullandı. O sözlere ilk tepki AK Parti cephesi adına Ömer Çelik'ten geldi. Çelik, bu ifadenin Türkiye'nin milli siyasetine karşı siyasi pusulasını kaybetmiş, Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren bir yaklaşım olarak nitelendirdi. Tan'ın o sözlerinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Mavi Vatan, her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Tan konuşma sırasında AK Partili vekillere yönelik, "Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" ifadelerini kullandı. Tan'ın o sözleri tepki topladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' için 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır" dedi.

"SORUMSUZ VE YAKIŞIKSIZ BİR İFADE"

Tan'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Çelik yaptığı açıklamada, "CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' için 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

Mavi Vatanın, Ana Vatanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Çelik, "Mavi Vatan'daki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce Meclis'imizin çatısı altında, Yunanistan'ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri 'siyasi masal' olmaktan öteye gitmez. Yunanistan'ın iddialarıyla benzer siyasi masal yazanların, Türkiye'nin Ege'de ve Akdeniz'deki haklarına sahip çıkmayı bir an önce gündemlerine almaları daha sağlıklı bir yol olacaktır" diye belirtti.

"MAVİ VATAN SİYASİ MÜLAHAZALARIN DIŞINDA"

"Masal" ifadesini kullanmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu,sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir. Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır." ifadelerini kullandı.

Bağcıoğlu, sözlerinin devamında "Bu konseptin temelini; hamaset ve şovenist fikirler değil, ömürlerini denizlerde geçirmiş amiraller, ticari Bahriye'de görev yapan denizciler, deniz hukuku alanında çalışan bilim insanları ve akademisyenlerin fikirlerinin yanı sıra örneğin Ege Denizi'ndeki egemenliği tartışmalı adaları ilk kez gündeme getiren merhum amiral Güven Erkaya, Milli Gemi Konseptinin mimarı merhum amiraller Vural Bayazıt ve Özden Örnek'in denizcilik gücünün geliştirilmesine katkı sağlayan çabaları oluşturur.

Mavi Vatan konsepti, denizlere yönelik Atatürk'ün direktifi ile vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir. Mavi Vatan konseptini anlatmak, açıklamak, öğretmek ve savunmak bir Türk amirali olarak benim görevimdir." diyerek konu hakkındaki hassasiyetlerini dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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Yorumlar (8)

sade vatandaş:

askerliğimi 84 86 yılları arasında muğlada ege orduda yaptım bulunduğum şimdi orada olmayan birliğin amacı herhangi bir savaş anında adalara helikopterlerle indirme yapmaktı o zaman yerleşim olmayan adaların hepsini şimdi yunanlılar işgal etmiş durumda bu durum şimdi olsaydı inanın o zamanki komutanlar emir vermeyi beklemeden burnumuzun dibindeki çok vatansever vatandaşların parayla tatile gittiği topraklarımız olan bu adaları alırdı mavi vatan diye uyutulan insanlar bu gerçekleri görsünler

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Atilla Han:

Namık tan haklı mı şimdi

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Volkan Çolak:

yandaş medya algı operasyonu.

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şahabettin Ayyıldız:

He he nasıl olsa müşterisi var sizin söyledierinizin hepsi doğru

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Atilla Han:

Namık tan yanlış mecliste Yunanistan meclisinde olsa konuşması daha çok anlam kazanırdı

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ŞENER Öztürk:

Bu (adam) yıllarca Türkiye adına, yurdışında büyükelçilik yaptı.Acaba elçiliği Türkiye adınamı yaptı????

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Ata_Mete:

Temcit pilavı

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JY:

SAYIN NAMIK TAN'IN SÖYLEDİĞİ HER ŞEYİN ALTINA İMZAMI ATARIM. MAVİ VATAN EKONOMİ KÖTÜYE GİTDİĞİNDE HALKIN GAZINI ALMAK İÇİN UYDURULMUŞ BİR MASALDIR.

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