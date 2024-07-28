CHP'li Tan'ın "Mavi Vatan masalı" ifadesine partisinden dikkat çeken çıkış: Siyasi mülahazaların dışında uzun yılların emeğine dayanır

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı. Tan konuşma sırasında AK Partili vekillere yönelik, "Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti" ifadelerini kullandı. Tan'ın o sözleri tepki topladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' için 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır" dedi.

"SORUMSUZ VE YAKIŞIKSIZ BİR İFADE"

Tan'a sosyal medya hesabı üzerinden cevap veren Çelik yaptığı açıklamada, "CHP Milletvekili Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' için 'masal' demesi kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifadedir. Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur" ifadelerini kullandı.

Mavi Vatanın, Ana Vatanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Çelik, "Mavi Vatan'daki milli hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yüce Meclis'imizin çatısı altında, Yunanistan'ın ve başka devletlerin iddialarını savunma noktasına savrulanların söyledikleri 'siyasi masal' olmaktan öteye gitmez. Yunanistan'ın iddialarıyla benzer siyasi masal yazanların, Türkiye'nin Ege'de ve Akdeniz'deki haklarına sahip çıkmayı bir an önce gündemlerine almaları daha sağlıklı bir yol olacaktır" diye belirtti.

"MAVİ VATAN SİYASİ MÜLAHAZALARIN DIŞINDA"

"Masal" ifadesini kullanmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu,sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti'nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir. Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır." ifadelerini kullandı.

Bağcıoğlu, sözlerinin devamında "Bu konseptin temelini; hamaset ve şovenist fikirler değil, ömürlerini denizlerde geçirmiş amiraller, ticari Bahriye'de görev yapan denizciler, deniz hukuku alanında çalışan bilim insanları ve akademisyenlerin fikirlerinin yanı sıra örneğin Ege Denizi'ndeki egemenliği tartışmalı adaları ilk kez gündeme getiren merhum amiral Güven Erkaya, Milli Gemi Konseptinin mimarı merhum amiraller Vural Bayazıt ve Özden Örnek'in denizcilik gücünün geliştirilmesine katkı sağlayan çabaları oluşturur.

Mavi Vatan konsepti, denizlere yönelik Atatürk'ün direktifi ile vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir. Mavi Vatan konseptini anlatmak, açıklamak, öğretmek ve savunmak bir Türk amirali olarak benim görevimdir." diyerek konu hakkındaki hassasiyetlerini dile getirdi.