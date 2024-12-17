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Ömer Çelik'ten İbrahim Kalın-HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama: İlk değildi

Ömer Çelik'ten İbrahim Kalın-HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama: İlk değildi
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tüm dünyanın takip ettiği MİT Başkanı İbrahim Kalın ile HTŞ Lideri Colani'nin Şam'da bir araya gelmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Colani ile görüşmesi, Suriye Milli Ordusu ve küçük gruplarla görüşmesi bugün değil ki. İstihbarat örgütleri hep görüşüyordu" ifadelerini kullandı.

61 yıllık Baas Rejimi'nin devrilmesi tüm dünyanın gözünü Suriye'ye çevirdi. HTŞ çatısı altında birleşen Suriyeli muhalifler birkaç gün içerisinde adım adım ilerleyerek Şam'ı ele geçirdi ve Esad rejiminin sona ermesini sağladı. Suriye'deki gelişmeler tüm sıcaklığını korurken MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam'a gitti ve HTŞ Lideri Colani ile bir araya geldi. Kritik görüşmeyle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı televizyon programında önemli değerlendirmelerde bulundu:

İBRAHİM KALIN VE HTŞ LİDERİ COLANİ NE GÖRÜŞTÜ?

Türkiye'nin Colani ile görüşmesi, Suriye Milli Ordusu ve küçük gruplarla görüşmesi bugün değil ki. İstihbarat örgütleri hep görüşüyordu. Amerika'nın bu şekilde nitelemesine rağmen istihbarat örgütleri Amerika'nın onlarla hiç görüşmüyor mudur? İstihbarat örgütleri herhangi şekilde görüşmezse sahada ne olup bittiğini bilemez. Bizim istihbarat örgütlerimiz sahadan hiç çekilmedi. Sahadaki gerçeklik ile masadaki duruşumuz arasında senkronize bağlantı var.

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren Ömer Çelik, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"COLANİ İLE AB İRTİBAT KURDU"

Bazı batılı ülkeler sadece şunu söylüyorlar. Suriye'nin tamamının ne olacağı umurlarında değil. Azınlık meselesine dikkat edin, diyorlar. Bunu söyleyenlerin yüzde 90'ı kendi memleketlerinde azınlık meselesini çözememiş. Bunların bir kısmı gelişmiş ülke. Siz kendi azınlık sorununu çözemezsiniz, Suriye'ye model dayatıyorsunuz. Burada etki üretmek değil Suriye'ye yardımcı olmak. Bizim yürüttüğümüz diplomasi, bütün çevrelerle, ABD ve Avrupa dahil bu istişareleri sürdürüyoruz. HTŞ Lideri Colani ile AB irtibat kurdu. Şu anda 'listede böyle o yüzden temkinliyiz ama görüşüyoruz' deniliyor. Resmi yöneticiniz görüştükten sonra bu fiilen ortadan kalkmış oluyor. Kazansa bile terörist olarak kalanlar var. Hakikati güç mü belirliyor, güç mü hakikati belirliyor. Bu ayrıca konuşulması gereken konu. Bu iki kavram ne kadar birbirine geçiyor ve sentez oluşturuyor.

"PYD'NİN SON KULLANMA TARİHİ GEÇTİ"

Yukarımızda bir savaş var. Aşağıda askeri hareketlilik oluyor. Bütün bu süre içinde TSK'nın ortaya çıkan çatışmalarla ilgili analizleri yüksek isabete sahip. Hangi harekatın nasıl sonuçlanacağına dair değerlendirmeleri de son derece yüksek isabetle tespit edildi. Silahlı kuvvetlerimizin bu kapasitesiyle gurur duymak olur. Rafta bir ürün olur, son kullanma tarihi geçmiştir. PYD böyle bir şey. Son kullanma tarihi geçti ama rafta duruyor. Muhtemelen mevzuyu buraya getirecekler, 'bunlara herhangi şekilde dokunmayın' dediler. Bu beyanların dışında 2 gündür PYD/PKK çevresinin attığı çığlıklara bakınca, sahadaki gerçeklikte bir değişim olduğu gözüküyor. Bu istediğimiz noktada değil. Suriye'nin ordusu dışında hiçbir silahlı güç istemiyoruz diyorlar. PYD/YPG'nin böyle bir tabanı yok. Orada başka Kürt gruplar var. Bunların her biri PYD/YPG'yi destekliyor diye bir şey yok. Aktif petrol kaynakları, doğalgaz kaynakları ne hikmetse PYD/YPG'nin olduğu bölgedir.

Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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İbrahim Kalın ve HTŞ lideri görüşmesiyle ilgili kritik açıklama
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