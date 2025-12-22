AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK Toplantısı'na ilişkin açıklamalarda bulundu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin başı olarak çizdiği dış politika çizgisi hem Kabine'deki bütün arkadaşlarımız hem de bizim genel başkanımız olarak partimiz tarafından aynen takip edilmektedir. SDG konusunda bakanlarımız ve parti yetkililerimiz arasında bir görüş ayrılığı ya da görüş farklılığı yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı'na ilişkin, parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Ömer Çelik, bu haftanın Türkiye'nin milli egemenliği ile devletin tüm değerlerine saldırı anlamına gelen, kamuoyunda 17/25 Aralık süreci olarak kodlanan FETÖ'nün devlete ve millete yargı darbesiyle saldırısının yıl dönümü olduğunu belirtti.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine giden sürece, bu darbelerle hazırlık yaptığını geriye bakınca daha net gördüklerini ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"17/25'ten 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan bu sürecin, Türkiye'nin milli egemenliğini gasp edip bu egemenliği birtakım yabancı odaklara devretmek şeklinde bir yaklaşımı olduğunu daha net bir biçimde görmüş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın o gün ortaya koyduğu şaşmaz irade, hiçbir tereddüt göstermeden ortaya koyduğu güçlü yaklaşım tüm bunların bertaraf edilmesini sağladı. Belki de Türk devlet hayatının, siyasi ve toplumsal hayatımızın en büyük tehlikelerinden biri bu şekilde savuşturulmuş oldu. Allah'ın izniyle, milletimizin desteğiyle, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesine dönük her türlü saldırıyla mücadele etmeye devam edeceğiz."

Gazze'de ateşkes ihlalleri

Ömer Çelik, Gazzelilerin kış gününde yaşadıkları zorlukların da gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Bir ateşkesin olduğunu ancak İsrail'in bu ateşkesi ihlal etmeye dönük her gün yeni bir eylem ve saldırganlık ürettiğini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Burada tabii birtakım hatlar oluşturulmuştu. Bunlardan bir tanesi sarı hattır. Aslında sarı hat, ateşkese ulaşmak için gerekli askeri önlemlerden bir tanesi olarak ortaya konmuştu. Şimdi, İsrail Genelkurmay Başkanı'nın 'Sarı hat yeni sınırdır' demesi aslında ateşkesin tam zıddına bir açıklamadır. Ateşkese hizmet eden değil, tam tersine sarı hattı ilhak olarak konumlandıran bir açıklamadır ki bu ateşkesin bütün mekanizmalarına ve ateşkese ulaşmak için işletilmesi gereken yol haritasının bütün dinamiklerine aykırıdır. Sarı hat başta olmak üzere bütün bu hatların geçici bir askeri önlem olduğunu ve bunların ateşkese ulaşmak için orada gerçekleştirildiğini unutmamak gerekir.

Gazze ile ilgili olarak bütün çalışmalarımıza en yoğun şekilde devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın da mesaisinin birinci gündem maddesi Gazze'dir. Gazzeli kardeşlerimiz şimdiye kadar bütün insanlığa ders veren büyük bir onur ve haysiyet mücadelesi verdi. Orada bütün bir insanlığın değerlerinin var olduğu bir mücadeleyi hep beraber gözlemliyoruz. Siyonist katliamcı şebekeye karşı ortaya koydukları bu haysiyet mücadelesini bir kere daha selamlıyoruz."

Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları

Genel Başkan Yardımcısı Çelik, bir gazetecinin, "AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun bazı açıklamaları olmuştu. Bu açıklamalar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın SDG'ye ilişkin söylemlerine karşı olarak yorumlandı. Ensarioğlu'nun 'Cumhurbaşkanının iradesine aykırı tavır gösteren kişi ya görevi bırakır ya da görevden alınır' ifadelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, devletimizin başı olarak çizdiği dış politika çizgisi hem Kabine'deki bütün arkadaşlarımız hem de bizim genel başkanımız olarak partimiz tarafından aynen takip edilmektedir. SDG konusunda da bakanlarımız ve parti yetkililerimiz arasında bir görüş ayrılığı ya da görüş farklılığı yoktur. Aynı şekilde Kabine'deki hiçbir arkadaşımızın da Cumhurbaşkanımızın iradesi dışında bir faaliyeti ya da söylemi söz konusu değildir. Dışişleri Bakanımızın, Milli Savunma Bakanımızın söylediği de Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü faaliyetler de Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin içerisindedir. Bizim burada yaptığımız açıklamalar da aynı şekilde bu iradenin, çerçevenin içerisindedir. Bütün bunlar bütün siyaset yapıcı kurumlar tarafından olgunlaştırılarak, çeşitli güvenlik ve değerlendirme toplantıları vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediliyor. Bütün bunlar en stratejik ayrıntılarına kadar ele alınıyor. Burada bir çerçeve oluşturuluyor ve en sonunda devletimizin başı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar yerine getirilmeye çalışılıyor."

"Hepimiz aynı entegre stratejinin çeşitli alanlardaki faaliyetlerini icra ediyoruz"

Ömer Çelik, bu konuda, bakanlar arasında ve Kabine ile parti arasında bir çelişki aramanın doğru olmadığını ifade etti.

Bazı yorumlarda, "Şu kişi sert, şu kişi yumuşak konuşuyor" denildiğine dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Öyle bir şey yok. Buradaki tutumumuz net. Bu işle doğrudan ilgili olan Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı arasında herhangi bir ayrım ya da farklı yöne bakma gibi şey söz konusu değil. Galip Bey, bugün bir açıklama yapmış. Başka bir şeyi kastederek bu sözleri söylediğini, herhangi bir bakanı kastetmediğini ifade ediyor. Onu da kayda geçirmiş olayım. Bundan sonra da yapacağımız şudur. Bütün bu bölge halklarına dönük, kardeşlik çerçevesinde ama Türkiye'nin milli güvenliğini, Terörsüz Türkiye hedefini ve aynı zamanda terörsüz bölgenin gerçekleşme hedefini bir çerçeve olarak belirleyip, bunun gereklerinin yerine getirilmesi için bir çalışma yapılmaktadır. O yüzden, zaman zaman bu işleri yürüten arkadaşlarımıza, Dışişleri Bakanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, MİT Başkanımıza, parti içinde açıklama yapan çeşitli birimlerdeki arkadaşlarımıza dönük farklı değerlendirmeler görebiliyoruz. Bunlar doğru şeyler değil. Hepimiz aynı entegre stratejinin çeşitli alanlardaki faaliyetlerini icra ediyoruz."

(Sürecek)