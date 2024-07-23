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AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam yasası gibi sunulması haksızlık, arzumuz sokaklarımızın güvenli hale gelmesi

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Sokak köpekleri düzenlemesi hakkında konuşan Çelik, "Biz ötanazi kelimesini kaldırarak ortak bir fikirle hareket etmek istediğimizi gösteriyoruz. Bunu bir katliam gibi göstermek haksızlık" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin önemli bilgiler vererek "Bunun bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir" dedi.

"İNSANIMIZIN CANINI YAKAN BİR MESELE VAR"

Ötenazi ifadesinin düzeltilmesi ve veterinerlikle ilgili yasaya atıf yapılmasıyla ilgili bir düzenlemenin söz konusu olduğunu ifade eden Çelik, "Burada esas mesele yani bu ortada bir problem yok da, biz bununla ilgili bir yasal düzenleme yapıyor değiliz. İnsanımızın canını yakan bir mesele var. Çocuklar saldırıya uğruyor, yaşlılar saldırıya uğruyor sokaklarda bir durum var. Yani burada bunu böyle yine her zaman söylediğim insan bu kainatta tek başına yaşamıyor. Doğada bir sürü varlıkla beraber yaşıyor. Bitkilerle beraber yaşıyoruz. Hayvanlarla beraber yaşıyoruz. Tabii ki doğada bu dünyayı bu kainatı paylaştığımız bütün canlılara da hürmet ve saygı göstermek durumundayız." ifadelerini kullandı.

"HASTALIK YAYMA TEHLİKESİ OLAN HAYVANLARLA İLGİLİ DÜZENLEME SÖZ KONUSU"

Çelik, sözlerinin devamında "Buradaki temel amaç bakın tekrar dün de bir görüntü gerçekleşti. Bir hanımefendiye sokak köpeklerinin saldırısı söz konusu oldu. Ondan evvel biliyorsunuz birçok çocukla ilgili bu saldırılar söz konusu oldu. Arzu ettiğimiz şey bu manzaraları sokaklarımızda görmemektir. Ama bunun böyle bir katliam yasası gibi sunulması büyük bir haksızlıktır ve meseleyi çözümsüzlüğe doğru itmektir. Orada o yasada bir sürü kademelendirme koyulmuş. O kademelendirme çerçevesinde sahiplendirmeden tutun da barınaklara alınmasına kadar bir sürü mekanizma var, bir sürü kademe var, büyük bir eylem planı var. En sonunda herhangi bir şekilde hastalık yayma tehlikesi olan ya da saldırganlaşmış hayvanlarla ilgili olarak bu düzenleme söz konusu." dedi.

"KATLİAM YASASI OLARAK SUNMAK SON DERECE YANLIŞ"

"Esasında bu insanımızı koruma konusunda, çocuklarımızı koruma konusunda, bu yaşlı insanlarımızı koruma konusunda yüksek bir irade, bir kararlılık olduğu gibi aynı zamanda da bu hayatı paylaştığımız hayvanları koruma konusunda da bir iradedir. Bunu böyle bir ucundan tutup başka yerlere doğru götürmenin bir şeyi yoktur." diye belirten Ömer Çelik, sokaklarda çocukların, yaşlı insanların bu saldırılara uğramasını hiçbir şekilde kabul edemeyeceklerinin altını çizdi. "İnsanların, okula gidemiyoruz, biz camiye gidemiyoruz, saldırıya uğruyoruz, tarlaya gidemiyoruz gibisinden yani bunu sadece şehir merkezlerinde gördüğümüz bölgelerdeki gibi düşünmeyin. Bunu asla kabul edemeyiz. Biz ötanazi kelimesini kaldırarak ortak bir fikirle hareket etmek istediğimizi gösteriyoruz. Bunu bir katliam gibi göstermek haksızlık" diye vurguladı.

Yaptıkları siyasetin temelinde bütün var oluşa saygı, bütün var oluşa bütün varlıklara merhametle yaklaşmanın olduğunu vurgulayan Ömer Çelik, "Herhangi bir şekilde bu değerlerden vazgeçtiğimizi de kimse iddia etmesin. Sonuçta bahsettiğiniz o kelimenin değiştirilmesi, veteriner kanununa atıf yapılması da gördüğünüz gibi bizim burada ortak akılla bir meseleyi çözmek istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Bir mutabakat oluşturmak istediğimizi net bir şekilde gösteriyor. Burada aslında hem insanımızı koruyan çocukları, kadınları, yaşlıları koruyan bir işe imza attığımız gibi aynı zamanda da bu hayvanları güvensiz ortamlardan koruyan bir düzenlemeye imza atıyoruz." sözlerini kullandı.

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şöyle;

"Bütün Avrupa'daki seçimleri değerlendiren bir sunum yapıldı. Avrupa özelinde baktığımızda aşırı sağın yükselişinin bir bakıma balansının bozulmasını yakından takip ettiğimizi söylemek isterim.

Demokrasinin dünyanın her tarafında güçlü olmasını savunduğumuz gibi Avrupa'da da güçlü olmasını ifade ediyoruz. Bu bakımdan çeşitli partilerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Türkiye ile ilgili çifte standartta, Gazze'de aşırı sağcıların Müslümanlara yönelik pasifizmde görüyoruz. Aşırı sağın yükselişi gibi bir durum ortaya çıkıyor.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E YÖNELİK SALDIRILARI

Birinci meselemiz Gazze'dir. İsrail'in güvenli bölgelere bile saldırısı söz konusu. İsrail vahşetini sürdürmeye devam ediyor. Gelinen noktada İsrail'in güvenliğini sağlamaya yönelik değil, tam tersi tüm bölgenin güvenliğini tehdit eden saldırgan bir tutumu olduğu ortaya çıkmıştır. Pek çok devlet Filistin devletini de tanımıştır. Burada hep beraber göreceğiz ki ABD'de birçok kişi ayağa kalkacak, Netanyahu'yu ayakta alkışlayacak. Orada yapılan bu hareketin insanlık değerlerini ayaklar altına almak olduğunu tüm dünya görecek.

YUNAN BAKANDAN TÜRKİYE'YE SKANDAL SÖZLER

Kıbrıs Türk davasının önemli aşamalarından olan Barış Harekatı'nın 50. yılını kutladık. Yunan tarafından yapılan açıklamalardan da görüyoruz ki Kıbrıs konusuna sahip çıkmamız önemli. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi federal çözümün olmadığını tüm dünya görmektedir. Yunan Bakanın açıklamasının da federal yönde bir açıklama olmadığı, tüm Kıbrıs'ı yutmak olduğu görülmektedir. Ancak bu mümkün olmayacaktır.

Ekonomik programın işleyişi olarak siyaset kurumu olarak yakından takip ediyoruz. Gelecek aylarda enflasyonist baskıların azalacağı yönündeki tespitler programın doğru işlediğinin göstergesidir. Programın hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeme, emeklimizin asgari ücretlimizin yanında bulunma yaklaşımımız OVP'nin ilerlemesine bağlı olarak gündemimizdeki en başlı yerini korumaya devam edecektir.

BIDEN'IN ADAYLIKTAN ÇEKİLMESİ

Bu suikast girişimi meselesi son derece tehlikelidir. Siyaset şiddeti topyekün dışlaması gerekir. ABD'deki demokratik kurumlar ile ortaya çıkacak zaaflar tüm dünyayı etkileyecektir. Tabii ki ABD demokrasisin, kongresinin Netanyahu'yu desteklemesine eleştirilerimiz var. Onun ötesinde siyasette tıkanma görüyoruz. İsten demokratların ister cumhuriyetçilerin adayı seçilsin, biz saygılıyız. Kim seçilirse seçilsin hangi dosyalarla çalışacağımız konusunda hazırlığımız tamdır. Önümüzdeki birkaç ay ABD'nin seçimleri konuşulacak biz de buradan takip edeceğiz.

ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

Özel'in cümlesinin altını doldurması gerekir. Tarihi olarak geç kalınmış bir açıklama. Eşitsizlikle ilgili olan uygulamalar, eylemler AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından itibaren yaptığımız reformlarla, bütün yurttaşlarımızın kendi kimlikleri konusunda eşit haklara sahip olması, bütün vatandaşlarımıza yansıması şeklinde büyük adımlar attık. TRT'de bununla ilgili kanal açtık. Birçok yasaklar kalktı. Türkiye terörle mücadele, bu tip alanların yaratılmasında büyük işlere imza atıldı. Biz bu adımları atarken yaptığım bir konuşmada Kürk vatandaşlarımıza karşı eşit olmayacak durumları kaldırırken karşımızda CHP'li milletvekilleri vardı. Özel'in açıklamaları Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü sorununu çözeceğiz gibi tarihi bir açıklama olmuştur. Zamanında biz bu meseleleri çözmek için önemli adımlar attık. Türkiye'de yurttaşlarımızın vatandaşlarımızın anayasal vatandaşlık konusunda daha fazla yararlanması için yüce Meclis'imiz zaten çalışıyor.

ERDOĞAN- ESAD GÖRÜŞMESİ

Putin'in de bir iradesi söz konusu. Bu dosya üzerinde çalışma devam ediyor. İstihbarat kurumları belli aralıklarla görüşüyor. Kurumların olgunlaştırdığı dosya siyasi düzeye gelip, sonra Dışişleri Bakanlarının oluşturacağı çerçeve Cumhurbaşkanımıza ve Suriye Devlet başkanına sunulur. Ondan sonra bir takvim oluşturulur. Bu iki devlet arasında görüşmeyle mi olur, aracı bir ülkeyle mi olur bu da olgunlaşması gereken bir konu."

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

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Yorumlar (11)

Sebahattin Yakar:

hehe bizde inanflk

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semson 12:

kendini yorma ne yapsanız boş bu knuda bahaneler olur onca insanımız zarar gördü kediye tam da köpeğin şehirde dışarda ne işi var çok beslemek isteyen varsa avine alsin

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şahabettin Ayyıldız:

Haklısın önce ne dediğini bilmeyen insanlardan başlamak lazım sanki bu dünya yalnız insanların dünyası diğer canlıların dünyası değil

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anti mizantropist:

şahabettin en öndesin! avcı-yırtıcı bir tür olan köpeklerin sokakta dolaşması ile kurt, sırtlan, domuz ve ayı dolaşması arasında fark yoltur, bunu makul görenin aklından zoru vardır!

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VEFA:

KEŞKE, HERKESİN ÖMRÜ VİCDANI KADAR OLSA!...

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Bekir Clsr:

tamam köpekler bazen insanalara zarar veriyor ama sokakların güvenligini ilk önce insanların canını koruyarak sağlamak gerekmezmi herkesin belinde bir silah çatır çatır adam vuruyolar

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anti mizantropist:

onlarda ilk önce köpeklerden başlayın derse? böyle mantık mı var kötülükleri mi yarıştırıyoruz her kötülük önlenmelidir öncesi sonrası tehlikesine göre belirlenir bugün başıboş köpekler ülkede terör kadar tehlikeli hale geldi.

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MÜCAHİT KELEŞ:

Dün akşam motorla giderken az daha beni parcaliyolardi.Sokaga çıkamıyoruz.

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Savas Ozturk:

Abartma hocam öyle bi durum yok

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Savas Ozturk:

Köpeklerin toplatılması gerekir ancak uyutulmaz

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