Yaklaşan 2024 yerel seçimlerinde AK Parti'nin İstanbul'da hangi isimleri aday göstereceği merak konusu olurken, ilk hamle bugün geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen temayül yoklaması yapıldı. Siyaset kulislerinde İstanbul için konuşulan isimlerin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum olduğu bildirilirken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için 6 aday adayının müracaatlarını yaptığı açıklandı.

AK Parti seçimlerin kıran kırana geçeceği İstanbul için temayül yoklaması yaptı: İBB için 6 aday adayı müracaat etti

2024'teki yerel seçimler için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda temayül yoklaması düzenlendi. Siyaset kulislerinde İstanbul için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un isimleri geçerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı için 6 aday adayı müracaat yaptı.

AK PARTİ İSTANBUL'DA TEMAYÜL YOKLAMASINI YAPTI

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerine yönelik AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen temayül yoklamasına başkanlık etti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin

81 İLDE DÜZENLENİYOR

Burada gazetecilere açıklama yapan Şahin, bugün Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen temayül yoklamasını yapma amaçlarının, teşkilat mensuplarının görüşlerini, düşüncelerini, eğilimlerini tespit ederek adayların belirlenmesi sürecinde bu görüş ve önerilerden istifade etmek olduğunu söyledi. Tespit edilen eğilimlerin partinin karar alma sürecinde yol gösterici olacağını aktaran Şahin, son birkaç seçimdir temayül yoklamalarının elektronik ortamda gerçekleştirildiğine işaret etti.

"BÜYÜKŞEHRİMİZ İÇİN 6 ADAY ADAYIMIZ MÜRACAAT YAPTI"

Şahin, böylece çevreci bir uygulamaya imza atarak hem kağıttan hem de zamandan tasarruf ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Bugün İstanbul'umuzda yaklaşık 9 bin teşkilat üyemiz burada oylarını kullanacaklar ve 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan mahalli idareler seçiminde yarışa girecek olan 39 ilçe ve bir büyükşehir belediye başkan adayımızın tespitinde bizlere yol gösterecekler. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde 255 ilçe belediye başkan aday adayımız ve büyükşehrimiz için de 6 aday adayımız müracaatlarını gerçekleştirdiler. Genel Merkez olarak illerimiz, ilçelerimiz ve bütün yönetim kademelerimizde 31 Mart seçimlerinde en güzel, en parlak başarıyı elde etmek için çok titiz ve hassas bir çalışmayı yürütüyoruz."

ALİ YERLİKAYA VE MURAT KURUM'UN İSİMLERİ KONUŞULUYOR

Öte yandan Duvar'da yer alan kulis bilgisine göre, İstanbul için son günlerde konuşulan isimler ikiye indi. Yarışın İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum arasında olduğu belirtiliyor.