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AK Parti seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmene yoğunlaştı

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AK Parti, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını son sürat devam ettirirken, son haftaya girilen süreçte hedefini kararsız seçmenler olarak belirledi.

HEDEFTE KARARSIZ SEÇMEN VAR

60 milyonu aşkın kişinin oy kullanacağı seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmenlere yoğunlaşan AK Parti, propagandalarını da bu kesime yönelik yürütüyor.

AK Parti seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmene yoğunlaştı

İLK KEZ OY VERECEK GENÇLER DE MERCEK ALTINDA

Ramazan ayında yüz yüze temaslarını artırarak iftar ve sahur programlarında vatandaşlarla bir araya gelmeye çalışan teşkilat, kararsız seçmenin yanı sıra seçimde ilk kez oy kullanacak 1 milyon 32 bin 610 genci de ikna etmeye çalışıyor.

AK Parti seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmene yoğunlaştı

ERDOĞAN SON GÜNE KADAR MİTİNGLERE DEVAM EDECEK

Şu ana kadar 40'ı aşkın ilde miting gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da son güne kadar mitinglerine devam edeceği öğrenilirken, programının detayları da netleşti.

AK Parti seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmene yoğunlaştı

BUGÜN TOKAT VE ÇORUM'DA OLACAK

Bugün Tokat ve Çorum'da vatandaşlarla bir araya gelecek olan Erdoğan hafta boyunca Aksaray, Yozgat, Diyarbakır, Batman ve Kocaeli'de mitingler düzenleyecek.

AK Parti seçimin sonucunu belirleyecek olan kararsız seçmene yoğunlaştı

İSTANBUL'DA KÜÇÜK ÇAPLI MİTİNGLER OLACAK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçmiş seçimlerde olduğu gibi İstanbul'un bazı ilçelerinde küçük çaplı mitingler düzenleyeceği ifade edildi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Recep Tayyip Erdoğan Yaşam Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

mehmet Yılmaz:

Emekliden oy alamazlar

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haksız mıyım:

Fikret Bila, bugün köşesinde sol seçmene ''Seçmenin kendi partisinin adayının seçilme şansı olmadığını görüp seçilme şansı yüksek adaya yönelmesi gerekir.'' demiş. aynını muhafazakar, milliyetçi seçmen de yapmalı. hangi şehirde muhafazakar, milliyetçi aday daha güçlü ise onun etrafında toplanılmalı.aksi halde beton, konser ve heykel belediyeciliği kazanır.

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jack danoven:

Demek ki İstanbul'daki pasta çok büyük :)

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Gökhan Akgül:

GÖZÜNE BİR DE EMEKLİLİĞİ KESTİRSEN REYİZ, HANİ DÜNYA HIRSI İYİ DEĞİLDİR DİNLENSEN BİRAZ... TADINDA BIRAKSAN KABAK TADI VERMESE ARTIK.

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Hakan Acar:

Adam ülkedeki en yetkili neredeyse tek yetkili kişi. Bütün yetkiler üzerine toplandı. Ülkeyi yönetmesi, sorunlarla ilgilenmesi gerekirken, kıytırık yerel seçimler için il il dolaşıyor.

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osman kara kara:

Artık size oy yok!!!

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Bordo Bere:

AKPye oy verenlere bakiyorum aklimi inönü geliyor dünyada bizim kadar hain yetistiren ülke yoktur demisti

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erkan yüksel:

kararsız kesım yunanıstandamı yasıyor..markete gıtmıyormu ..kira vermıyormu..anca cahıl kesımden oy alır ..baska kesımden oy cıkmaz

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