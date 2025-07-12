Gözler Erdoğan'ın tarihi konuşmasında! 3 kritik konuda mesaj verecek

Ak Parti'nin gelenekselleşen Kızılcahamam kampı başladı. Bu kamp, diğerlerinden biraz daha önemli. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi konuşmasında olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütünün silah bırakma kararının sahadaki uygulaması ve sürecin yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunması bekleniyor.

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SAAT 10.00'DA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı saat belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün saat 10.00'da kamuoyuna açıklamalarda bulunacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE TAKVİMİ

Kulislerde Erdoğan'ın konuşmasından beklenti üç ana başlıkta yoğunlaşıyor.

1 - Bunlardan ilki, PKK'nın ilk silah teslimi görüntüleriyle "Terörsüz Türkiye" sürecinde yeni bir aşamaya geçildiğinin ilanı. Bu kapsamda Erdoğan'ın, silahların bırakılması sürecinin tamamlanmasına ilişkin takvim ve dağdakilerin durumuyla ilgili mesaj verebileceği değerlendiriliyor.

'CESARETLİ MEYDAN OKUMA'

2 - İkinci başlık ise yeni anayasa için "yeni eşik" vurgusu. Bu kapsamda sivil siyasetin etkinleştirilmesinin önemli bir başlık olacağına işaret eden kaynaklar, "Erdoğan'ın açıklamasından, bugüne kadar kafası karışık olanların, 'Konuyu şimdi anladık' diyeceği bir aşamaya geçildiği anlaşılacak" yorumunu yapıyor. Yeni anayasa konusunda Erdoğan'ın "demokratikleşme, özgürlükler ve etnik kimliklerin ifadesi" gibi alt başlıklara ilişkin "cesaretli bir meydan okuma" yapacağı değerlendirmesi de yapılıyor.

AB AÇILIMI OLABİLİR

3 - AK Parti kulislerinde "tarihi" konuşmayla ilgili dillendirilen en flaş beklenti ise, Erdoğan'ın demokratikleşme ve yeni anayasa adımlarının "doğal sonucu" olarak AB üyelik sürecinin başlatılmasına yönelik Avrupa'ya net bir çağrı yapması. AK Parti kurmayları, "AB'yi, Türkiye'ye yabancı sermaye akışındaki sıkıntı vb bazı sorunları aşmak için bir anahtar olarak görüyoruz. Vizesiz dolaşımın adı bile yabancı sermayenin Türkiye'ye gelişi için bir güven ortamı inşa eder. Bugüne kadar AB ile ilgili fasılların yeniden açılamamasının en önemli sebebi Türkiye'nin demokratikleşmesi, terör, anayasa ve özgürlükler sorunlarıydı. Ama artık terör bittiyse, anayasada özgürlükler açısından önemli bir aşama katedilirse, AB de gerçekten 'terör' konusunda samimiyse bu konuda bir adım atılabilir. Cumhurbaşkanımız, Avrupa'ya bir çağrı yapabilir" yorumunu yapıyor.

TEMA BELİRLENDİ

AK Parti'de bu yıl 32'nci kez düzenlenen kamp programı pazar gününe kadar devam edecek. Milletvekilleri, genel merkez yöneticileri ve parti kurulları bir araya gelecek. Kamp, 'Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik' temasıyla düzenlenecek. İç ve dış gelişmeler ile siyasetteki güncel konular ele alınacak. Ayrıca bazı bakan ve parti yöneticileri de sunumlar yapacak. Kampta AK Parti'nin yeni döneme ilişkin yol haritası konuşulacak. 3 yıllık seçimsiz dönem boyunca sahada yürütülecek çalışmalar planlanacak.

KAMPA ÖZEL APLİKASYON

Kampta katılımcıların süreci daha verimli geçirmesi amacıyla da yeni nesil mobil uygulama devreye alınacak. Katılımcılar telefonlarına indirecekleri uygulamayla kamp takvimine, salon haritalarına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programındaki hareketliliğe anlık olarak erişebilecek. Bu da teknolojik imkânlarla desteklenen bir kamp süreci sağlayacak.

ÖMER ÇELİK: CUMHURBAŞKANIMIZ TARİHİ BİR KONUŞMA YAPACAK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, PKK'nın silah bırakması sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün AK Parti kampında yapması beklenen konuşması için, "Kapsamlı bir kamp hazırlığı yapıldı. Hemen hemen bütün konular yani bu iç politikaya ve dış politikaya dahil bütün konular ele alınacak. Silah bırakmanın gerçekleşmesi halinde Cumhurbaşkanımız, kamp açılışında geleneksel olarak yaptığı konuşmayla bu gelinen noktaya ve bundan sonrası ile ilgili ilk konuşmasını yapacak. Bu kapsamlı ve derinlikli bir konuşma olacak. Hep bir müjde bekleniyor. Aslında tarihi bir konuşma. Gelinen bütün bu gelişmeyi değerlendirdiğinde hepimiz dinleyeceğiz." demişti.