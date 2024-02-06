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AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum, canlı yayında "Gerçek Belediyecilik Yemini"ni okudu

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AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında, "Gerçek Belediyecilik Yemini"ni ilk kez okudu. Murat Kurum ayrıca seçimlerin yapılacağı 31 Mart gününün akşamı, diğer belediye başkan adaylarının da aynı yemini okuyacaklarını söyledi.

Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi katıldığı bir televizyon programında konuştu. Kurum, programda "Gerçek Belediyecilik Yemini"ni ilk kez okudu.

CANLI YAYINDA "GERÇEK BELEDİYECİLİK YEMİNİ"Nİ OKUDU

Ak Parti ve Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Kurum, Tvnet ekranlarında katıldığı canlı yayında "Gerçek Belediyecilik Yemini"ni ilk kez okudu. Murat Kurum, seçimlerin yapılacağı 31 Mart akşamı diğer belediye başkan adaylarının da aynı yemini okuyacaklarını ifade etti.

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum, canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni okudu

Murat Kurum'un okuduğu "Gerçek Belediyecilik Yemini" ise şu şekilde:

"Doğruluk ve dürüstlükten ayrılmayacağıma, hemşehrilerimiz arasında hiçbir ayrım yapmayacağıma, Anayasa ve yasalardan ayrılmayacağıma, kamu kaynaklarını namusum ve şerefim bilerek amacı dışında harcanmasına göz yummayacağıma dezavantajlı kesimleri gözeteceğime, sosyal politikaları güçlendireceğime, belediye hizmetlerinin gecikmeden ve kaliteli bir şekilde icrası için azami gayret göstereceğime belediye hizmetleri karşısında herkesin eşit olduğu gerçeğinden hareketle adaletten şaşmayacağıma emaneti hakkıyla ve layıkıyla taşıyacağıma milletim, hemşehrilerim ve tarih önünde namusum, şerefim ve kutsal kitabımız üzerine yemin ederim."

CUMHUR İTTİFAKI'NIN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kentsel dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum, canlı yayında 'Gerçek Belediyecilik Yemini'ni okuduMurat Kurum

1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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