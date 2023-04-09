AK Parti'nin aday listesi belli oldu! Nisa Alptekin listenin 18 yaşındaki en genç adayı oldu

AK Parti, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ndeki milletvekili adayları listesi, Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. 18 yaşındaki Nisa Alptekin listede en genç aday olarak yerini aldı. 73 yaşındaki Şamil Ayrım ise en yaşlı aday olarak listeye dahil oldu.

Ak Parti'de 2023 seçimleri Milletvekili aday listesi belli oldu. 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulanırken listede dikkat çeken detay ise yapılan değişiklik oldu.

EN GENÇ VE EN YAŞLI ADAYLARI OLDU

YSK'ya sunulan listede 681 milletvekili adayı yer alırken, Mevcut vekillerden 104 isim listede kendine yer buldu. Listenin en dikkat çekenler ise 18 yaşındaki en genç aday Nisa Alptekin ve 73 yaşındaki en yaşlı aday Şamil Ayrım oldu. Nisa Alptekin İzmir 1.Bölgeden aday olurken, Şamil Ayrım ise İstanbul 3.Bölgeden aday gösterildi.

Nisa Alptekin

Listede dikkat çeken diğer adaylar şöyle;