AK Parti Milletvekili Fırat: 'Ortak hedefimiz güçlü Türkiye'

Ak Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye hedefinin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını belirterek, sürecin toplumsal huzur, milli birlik ve gelecek nesillerin istikbali açısından tarihi bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Ak Parti Erzurum Milletvekili Av. Abdurrahim Fırat, Yeni Parti grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" hedefleri doğrultusunda yürütülen Barış ve Kardeşlik Süreci'ne ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Fırat, sürecin yalnızca bir güvenlik meselesi olmadığını, toplumsal huzuru, milli birlik ve beraberliği ve gelecek nesillerin istikbalini esas alan tarihi bir sorumluluk olduğunun altını çizdi.

Yeni şeyler söylemenin zamanı geldi

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grubu adına kürsüye çıkan Vekil Fırat, Türkiye'de hukuk devletinin, yargı bağımsızlığının, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ve demokratik siyasal temsilin korunmasının iktidarlarının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin geleceği adına yeni bir dönemin kapılarının aralandığını vurgulayan Fırat, yeni şeyler söylemenin ve ortak geleceği kardeşlik temelinde yeniden güçlendirmenin önemini vurgulamak istediğini vurguladı.

Tarihi sorumluluk

Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini hatırlatan Fırat, yürütülen sürecin tarihi önemine dikkat çekti.

Terörün yalnızca can kayıplarına ve ekonomik zararlara yol açmadığını belirten Fırat, "Terör, bu ülkeye yalnızca can kayıpları ve ekonomik zararlar vermemiş, nice ailenin ocağına ateş düşürmüştür. Kaybettiğimiz her canın ardında yarım kalmış bir hayat, tarifi mümkün olmayan acılar vardır. İşte bu nedenle kararlılıkla ilerleyen süreç, güvenlik meselesinin ötesinde insan hayatını, toplumsal huzuru ve nesillerin istikbalini esas alan tarihi bir sorumluluktur" ifadelerini kullandı.

Kader birliği yapmış büyük bir milletiz

Türkiye'nin farklı kültürlerin, dillerin ve geleneklerin bir arada yaşadığı köklü bir medeniyetin mirasçısı olduğunu kaydeden Fırat, toplumsal birlikteliğin güçlendirilmesinde güven ve aidiyet duygusunun önemine işaret etti. Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler bin yıldır aynı coğrafyada kader birliği yapmış büyük bir milletiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, farklı dilleri ve gelenekleriyle bu topraklarda ortak bir tarih ve medeniyet inşa ettik. Bizi birbirimize kenetleyen güç, bütün farklılıklarımıza rağmen aynı vatanı, aynı bayrağı ve aynı geleceği paylaşma irademizdir."

Hedef silahların tamamen devreden çıkarılması

Devletin gerçek gücünün vatandaşları arasında tesis edebildiği güven ve aidiyet duygusunda saklı olduğunu ifade eden Fırat, tarihi kardeşliğin daha güçlü bir toplumsal güvene dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Milli birlik ve beraberlik temelinde kararlı bir iradeyle yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin devletin gücünden ve milletin birliğinden taviz vermeden ilerlediğine işaret eden Fırat, "Bu süreçte temel hedefimiz açıktır: Silahların tamamen devreden çıkarılması, örgütsel varlığa son verilmesi, şiddetin ülkemizin gündeminden kalıcı olarak silinmesi. Bu hedefe yürürken şehitlerimizin aziz hatırası, gazilerimizin fedakarlıkları ve ailelerin hassasiyetleri her zaman başımızın üzerindedir. Bu süreç onların fedakarlıklarını unutturmak değil, uğruna mücadele ettikleri huzurlu ve güvenli Türkiye'yi gelecek nesillere emanet etmektir" diye konuştu.

Terörsüz bir gelecek, güçlü bir Türkiye

Konuşmasında, terörün sona ermesinin Türkiye'nin demokratik geleceğine sağlayacağı katkılara da değinen Fırat, çatışmasızlık ortamının ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişimi açısından yeni imkanlar oluşturacağını kaydetti.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, hiçbir annenin evladını şiddete kurban vermediği, hiçbir gencin geleceğinin terörün gölgesinde şekillenmediği bir Türkiye hedeflediklerinin altını çizerek, şunları dile getirdi:

"Unutmayalım ki çatışmaların ve şiddetin sona ermesiyle ortaya çıkacak her imkan, gelecek nesillerimizin refahına katkı sağlayacak, adil, demokratik, çoğulcu ve sivil bir anayasaya zemin hazırlayacaktır. Bizim arzumuz, hiçbir annenin evladını şiddete kurban vermediği, hiçbir gencin geleceğinin terörün gölgesinde şekillenmediği bir Türkiye'dir. İnanıyorum ki kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz, adaleti ve karşılıklı güveni hakim kıldığımız ölçüde ülkemizin geleceğini de güvence altına alacağız. Ortak paydamız kardeşlik, ortak hedefimiz huzur ve güven içinde yükselen büyük ve güçlü bir Türkiye'dir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı