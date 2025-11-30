AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu'ndan 65 aileyle vefa buluşması

Ak Parti Batman İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında anlamlı bir programa imza attı. Evliliklerinde 40 yılı geride bırakan 65 aile, düzenlenen özel akşam yemeğinde bir araya geldi. Aile bağlarının korunması, kuşaklar arası dayanışmanın güçlendirilmesi ve uzun soluklu evliliklerin örnek alınması amacıyla düzenlenen programa yoğun ilgi gösterildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Programda ailelere hitap edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir ömre bedel 40 yıl… Aynı sofrada, aynı yastıkta 40 yıl" sözleri hatırlatıldı. Uzun yıllar aynı çatıyı paylaşmanın kıymeti, sevgi ve saygının aile kurumundaki belirleyici gücü vurgulandı.

NASIROĞLU: GENÇ NESİLLERE ÖRNEK OLAN BİRER ÇINARSINIZ

Organizasyona katılan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, konuşmasında hem gençlere hem de büyüklerine seslenerek aile kurumunun önemini şu sözlerle dile getirdi: "Sabah gençlerle kahvaltı yaptık, akşam siz büyüklerimizle aynı sofradayız. Bu bizim için büyük bir onurdur. Kırk yıl boyunca aynı yastığı paylaşmak; sabrı, sevgiyi, fedakârlığı ve karşılıklı saygıyı taşımak demektir. Sizler, genç nesillere örnek olan birer çınarsınız. Aile en önemli meclistir. Sizlerin duası bizim için dünyalara bedeldir."

"BARIŞIN, HUZURUN KIYMETİNİ BİLELİM; BUNA HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"

Nasıroğlu, aile bağlarının korunmasının toplumun geleceği için hayati olduğunu, gençlerin geçmiş tecrübelerden faydalanması gerektiğini vurgulayarak, yaşanan zorluklar ve bölgenin geçmişte çektiği acılara da değinerek, "Biz bu acıları yaşadık, çocuklarımız yaşamasın. Barışın, huzurun kıymetini bilelim; buna hep birlikte sahip çıkalım." dedi.

Batman'a kazandırılan hizmetlerden de söz eden Nasıroğlu, son bir buçuk yılda yapılan çalışmaların 150 başlıkta toplandığını belirterek, "Biz bu memleketi seviyoruz, daha iyi bir Batman bırakmak için çalışıyoruz" dedi.

ŞANSİ: AİLE BU TOPRAKLARIN MAYASIDIR

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi ise 40 yılı aşan evliliklerin bir emek ve sevgi yolculuğu olduğunu belirterek: "41 kere maşallah… Burada bir araya getirdiğimiz kıymetli büyüklerimiz, aile kurumunun canlı birer nişanesi. Her birinin hayat hikâyesi, yeni yuva kuracak gençlerimize rehberdir. Aile bu toprakların mayasıdır." dedi.

AİLELERE ÖZEL 'YASTIK' HEDİYESİ

Etkinlikte "Bir yastıkta kocayın" sembolü olarak ailelere özel yastıklar hediye edildi, 40 yıl pastası kesilerek anlamlı birliktelikler taçlandırıldı.