AK Parti Milletvekili Aydemir: Türkiye Yüzyılı destanlaşacak

Ak Parti 27'inci Dönem Milletvekili Aydemir, '21 yıldır Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Liderliğinde sürdürülen büyük ve güçlü Türkiye seferi, 28 Mayıs'ta Hakkın inayeti, halkın teveccühü ile zirveye varacak; yüce Milletimizin kutlu yürüyüşü 'Türkiye Yüzyılı' ile destanlaşacaktır.' dedi.

Aydemir'in Değerlendirmesi

Aydemir, "Halkımızın duası; İnsanlık vicdanının sesi, mazlum ve mağdurların hamisi abide liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la beraberdir. İslam ümmeti, Türk Dünyası ve Büyük Türk Milleti Cumhurbaşkanımızın açtığı ufukta sabitkadem, gösterdiği hedeflere varmada kararlıdır. Bu hedef Türkiye Yüzyılını küresel idrake belletmektir. ' değerlendirmesinde bulundu.

Aydemir Köprüköy'deydi

Ak Parti 25, 26 ve 27'inci dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim çalışmaları kapsamında Köprüköylülerle buluştu. Erzurum merkez etaplı çalışmalarını tamamlayan, Pasinler İlçesinde istişare ziyaretlerinde bulunan Aydemir, Köprüköy'de esnafla görüştü, eşrafın tespitlerini paylaştı, ilçenin nabzını ölçtü.

Aydemir'den Ak İstişare

Aydemir Köprüköy çalışması düzeyinde AK Parti İlçe Teşkilatıyla bir araya geldi. Köprüköy İlçe Başkanı Rıdvan Aras, İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu mensupları ve AK Parti üyeleriyle 28 Mayıs Seçimlerine yönelik istişarede bulunan Aydemir, kurulduğu günden bu yana AK Davaya bağlı kalan ve destek sunan Köprüköy'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan inancını rekor bir oyla ifade edeceğini belirtti.

'Teşkilatlarımızla İftihar Ediyoruz'

Aydemir AK Parti ilçe Başkanlığı ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, 'Köprüköy İlçe Başkanlığımızda 28 Mayıs'a dönük çalışmaları ele aldık. Ahdimiz net: 14 Mayısta alınan yüzde 77'lik oy oranını inşaallah yüzde 90'lara taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza vefada yarışan Teşkilatımızla iftihar ediyoruz. ' kaydını düştü.

Aydemir Başkan Belli'nin Konuğu Oldu

Aydemir istişarelerini beraberindeki heyetle birlikte Köprüköy Belediyesinde sürdürdü. Köprüköy ilçe Belediyesini ziyaret eden Aydemir, Başkan Osman Belli ve Belediye yöneticileriyle seçim sürecini konuştu. Belli görüşmede ilçede yürütülen çalışmalar ve sosyal belediyecilik odağında ortaya konulan dayanışma hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Belli ve ekibine başarı dileğinde bulunan Aydemir, Köprüköy'ün İpekyolu güzergahında tarihi bir işleve olduğunu, ilçe sakinlerinin bu güzide kimlik içinde yine tarihi bir duruşla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek vereceğinden emin bulunduklarını kaydetti. - ERZURUM

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023