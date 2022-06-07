AK Parti'li Yayman: "Aday konusunda dahi anlaşamayanların Türkiye'nin yönetimi konusunda varabilecekleri bir yer yoktur" - Haberler

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Millet İttifakı'na yönelik ???????"Aday konusunda dahi anlaşamayanların Türkiye'nin yönetimi konusunda varabilecekleri bir yer yoktur." dedi.

Yayman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, geçtiğimiz hafta sonu Kızılcahamam'da milletin gündeminde ne varsa bunların değerlendirmesinin yapıldığını söyledi.

Türkiye'de, düğünde, cenazede, nişan töreninde, sünnet düğünü töreninde Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı konusunun konuşulduğunu, kendi aralarında konuşup bir cumhurbaşkanı adayı üzerinde dahi anlaşamayanların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerini de milletin takdirine havale ettiğini belirten Yayman, "Bu konuda CHP liderinin kendi tabanını konsolide etmek adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına kaçacağını dile getirmesi Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltukta oturan Sayın Kılıçdaroğlu'na yakışmamıştır. Kılıçdaroğlu da elbet bir gün bu yakışıksız sözlerin farkına varacaktır." dedi.

Yayman, Millet İttifakı'nın oluşturduğu ve HDP destekli "6'lı masa"nın ana fikrinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olduğunu, Erdoğan karşıtlığı ile siyasette bir yere kadar gelinebileceğini ancak hiç kimsenin sadece karşıtlık üstünden oy vermeyeceğini, günün sonunda toplumun "Tamam problem var ama sen bu problemleri nasıl çözeceksin?" sorusunu yönelteceğini belirtti.

"CHP, ne zaman köşeye sıkışsa bir büyük yalana müracaat ediyor" diyen Yayman, şunları kaydetti:

"Geçmişte bunun örneklerini gördük ve bugün geldiğimiz noktada da aynı yaklaşımın devam ettiğini görüyoruz. Henüz aday Kılıçdaroğlu mu, Ali Babacan mı, Ahmet Davutoğlu mu, Temel Karamollaoğlu mu, Meral Akşener mi ya da başka biri mi? Belli değil. Her konuda konuşan, her meselede bir fikir beyan eden; kuru fasulye yemeğinin faydaları konusunda dahi bir görüş ileri süren bu ittifakın cumhurbaşkanı adayını belirleyememesi aslında bir gerçeği ortaya koyuyor. Bu aday bu masada belirlenmeyecek. Milletimiz sokakta bunu söylüyor. İlerleyen zamanlarda seçim sathı mahalline girildiğinde, 6'lı masanın ayaklarının zangır zangır titrediğini bir kez daha göreceğiz. Aday konusunda dahi anlaşamayanların Türkiye'nin yönetimi konusunda varabilecekleri bir yer yoktur. Bugün, masanın altından birbirine yumruk atanlar, birbirinin ayağına basanlar; süreç yaklaştığında açık biçimde birbirlerine yumruk atmaya başlayacaklar. Çünkü bunların amacı Türkiye'yi yönetmek değil, Türkiye'yi ileri götürmek değil, milletin faydasına olan bir işin yanında yer almak değil. Bunların bir tek derdi var o da Tayyip Erdoğan gitsin, AK Parti gitsin, Cumhur ittifakı gitsin. Onların gitsin demesi ile Cumhur İttifakı gitmez, bitmez. Tayyip Erdoğan gitmez."

"HDP konusunda 6'lı masa dut yemiş bülbüle dönüyor"

Yayman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kaybettiği seçimler karşısında bir kere olsun düşünmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgilerinde verilen mesajı görmesinde fayda olduğunu vurgulayan Yayman, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği 10 seçimin bir sonucu olmalı. Siyaset sosyolojisi bakımından bir anlamı olmalı. CHP tabanı Sayın Kılıçdaroğlu'na 'Biz seni istemiyoruz. 10 seçimde denedik, sen ne partiyi birinci yapabildin ne iktidara getirebildin ne iktidar ortağı yapabildin.' demekte ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bırakması noktasında bir mesaj vermektedir. 6'lı masanın gizli ortağı olduğu aşikar olan HDP konusunda 6'lı masa dut yemiş bülbüle dönüyor. İttifakın arkasındaki büyük güç, 'Tayyip Erdoğan kaçacak.' dedirtiyorlar. Her konuda ileri geri konuşturuluyorlar ama HDP konusunda tek bir kelime dahi ettirmiyorlar. Bunun çok manidar olduğunu düşünüyorum. Kendisini milliyetçi olarak gösteren Sayın Meral Akşener'in, Diyarbakır'da HDP il binası önünde duran analar konusunda tek bir kelime söylediğini duydunuz mu? Söyleyemez çünkü ona üst akıl kesin talimat vermiş, 'Bu konuda konuşmayacaksın.' Çünkü '2023'e giderken HDP'nin tabanından oy almamız lazım.' diyorlar. 6'lı masa umut vadetmiyor, ışık gözükmüyor. Seçimlere giderken kendi tabanlarını konsolide etmek için her gün bir kriz senaryosu üstünden gündemi belirlemeye çalışıyorlar. Gündemde geriye düştüklerinde de bir yalanla karşımıza çıkıyorlar. 6'lı masanın da gideceği yol 2023 seçimlerine kadardır."

Hüseyin Yayman, 6'lı masada yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na hitaben de şunları kaydetti:

"Size de mi bir mektup gönderildi. Saadet Partisinin yeri milletinin yanı, Cumhur İttifakı'nın içidir. Erbakan Hoca'mız hayatta olsaydı bugün ilk yapacağı şey, Cumhur İttifakı'nın yanına gelmek olurdu çünkü bu Türkiye'nin beka meselesidir. Aynı şekilde Demokrat Partinin de başbakanını idam sehpasına yollamış CHP ile yol yürümesi tarihsel olarak da doğru değildir. Tarih bunu not edecektir."