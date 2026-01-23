AK Parti'li Yalçın: Suriye'de kurulması düşünülen terör devleti tasfiyenin eşiğine geldi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, "Ak Parti iktidarı olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin geleceği için Suriye siyasetinde başından sonuna kadar anlamlı dış politikayı ve güvenlik politikasını takip ettik. 15 yılın sonunda orada bize düşmanlık eden, hiç de dostça davranmayan bir rejim devrilmek durumunda kaldı. Orada kurulması düşünülen terör devleti de tasfiyenin eşiğine geldi" dedi.

Ak Parti'li Hasan Basri Yalçın, bir dizi programlara katılmak Balıkesir'e geldi. Yalçın, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Yalçın'a; AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve parti yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

'TERÖR DEVLETİ İNŞA ETME ÇABASINA GİRDİLER'

Burada konuşan Yalçın, "Biz tam 'Terörsüz Türkiye' inisiyatifini konuşurken, bu topraklarda artık hiçbir terör örgütü varlık göstermesin diye uğraşırken, bir anlamda da çevre coğrafyalarımızı yakından izliyoruz. Son olarak Suriye'de gerçekleşen olaylar, Türkiye'nin terörle mücadelede ne büyük aşamalar kaydettiğinin de bir göstergesidir. 15 yıl boyunca hemen sınırımızda bir terör devleti inşa edilme çabasıyla karşı karşıya kaldık. Belki bu terör devletini inşa etme projesinin arkasında yedi düvel diyebileceğimiz aktörler vardı. Suriye'de 15 yıl amansız bir iç savaş sürerken, birileri de oralarda Türkiye'nin başına musallat olabilecek bir terör devleti inşa etme çabası içerisine girdiler. AK Parti iktidarı olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin geleceği için Suriye siyasetinde başından sonuna kadar anlamlı dış politikayı ve güvenlik politikasını takip ettik. 15 yılın sonunda orada bize düşmanlık eden, hiç de dostça davranmayan bir rejim devrilmek durumunda kaldı. Orada kurulması düşünülen terör devleti de tasfiyenin eşiğine geldi" dedi.

'ÖNEMLİ BİR SONUÇ'

Yalçın, "Son olarak Şam ve SDG arasında bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma çerçevesinde artık SDG'nin bütünüyle ortadan kalkacağı, PKK'nın Suriye'den bütünüyle temizlenebileceği bir döneme girdik. Bu hepimiz adına, Türkiye'nin geleceği adına oldukça önemli. Güvenliğimizi, bölgesel istikrarımızı, 'Terörsüz Türkiye'yi ve terörsüz bölgeyi, terörsüz bir geleceği inşa etmek için önemli bir sonuç. Bu Türkiye'nin uzun yıllar boyunca, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde inşa ettiği bir diplomasinin sonucudur" diye konuştu.

'BURALARDA BİR TERÖR DEVLETİ KURULMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR'

Türkiye'nin olduğu konumda hiçbir şekilde bir terör devletinin kurulmasının mümkün olmadığını söyleyen Yalçın, "Suriye'de bu anlamda belki çok sayıda aktörle mücadele ettik. Belki aramızda bu mücadeleyi başaramayacağımızı düşünenler olmuştur. Ama 15 yılın sonunda gördük ki Türkiye'ye rağmen buralarda bir terör devleti kurulması mümkün değildir, Türkiye'ye rağmen bu coğrafyada masa kurulması ve siyasi sonuçlar alınması mümkün değildir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde ulusal güvenliğimizi korumak için her türlü çabayı sergilemeye devam edeceğiz" dedi.

'BİR KARDEŞLİK BAĞI İNŞA ETTİK'

Geçen seçim döneminde bazı siyasi partilerin vaatlerinin Suriyelileri göndermek olduğunu hatırlatan Yalçın, "15 yılın arkasından dönüp baktığımızda oldukça ilginç bir görüntü ortaya çıkıyor. Hatırlıyor musunuz? Suriyelileri, bu ülkeden otobüslere doldurup, paketler halinde insan onuruna yakışmayacak bir şekilde, çok özür dileyerek söylüyorum ülkelerine postalamaktan bahsedenler vardı. Bugün gördük ki Cumhurbaşkanımızın seçime iki gün kala, 'Suriyeliler benim kardeşimdir, onları bu ülkeden kovamam' demesinin sonuçlarını görüyoruz. Bugün Suriye'de o dönem sahip çıktığımız, misafirperverlikle ağırladığımız Suriyeliler, ülkelerine dönmeye başladıklarında, Türkiye'yle aynı paralelde hareket ediyorlar. Çünkü onlarla o zor günlerde bir kardeşlik bağı inşa ettik. Bugün, onları insanlık onurundan uzak bir şekilde postalamaktan bahsedenlerin, Suriyelilerin terörle mücadelede verdiği katkı kadar Türkiye'ye faydaları olmamıştır" açıklamalarında bulundu.

'TÜRKİYE İLE DOST OLABİLECEK YENİ BİR YÖNETİM KURULUYOR'

Öte yandan Suriye'de Türkiye ile dost olabileceğini düşündükleri yeni bir yönetim kurulduğundan da bahseden Yalçın, şunları söyledi:

"Bugün Suriye'de, Türkiye ile dost olabileceğini düşündüğümüz bir yeni yönetim kuruluyor. İnşallah bu bölgemiz adına da Türkiye adına da olumlu sonuçlar doğurur. Terör örgütünün tasfiyesiyle birlikte de inşallah iyi sonuçlar çıkar. Dün ana muhalefet partisi genel başkanının açıklamalarını gördüm. Kendisi sanırım Suriye konusunda bizim 15 yıldır söylediğimiz şeyleri anlayacak konuma gelmiş gibi gözüküyor. 'Suriye'de Türkmenler ve Kürtler bizim kardeşimizdir' diye açıklama yapmış. Ama yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışır şekilde meseleyi yarım anlamış. O tarihlerde kendileri Suriye'deki PYD'nin Türkiye'ye zarar veremeyeceğini iddia ederlerken, bugün o terör örgütü Suriye'den tasfiye olurken, söyleyecek tek bir söz bulamamışlar gibi gözüküyorlar. O yüzden yarım yamalak da olsa Suriye'ye daha insani bir yaklaşım sergilemeye gayret ediyorlar. 15 senin sonunda geldikleri yer önemli. Ama hala meseleyi yarım anlamışlar. Hala bizim Suriye'ye etnik kimlikler üzerinden baktığımızı falan düşünmek gibi yarım bir yaklaşımın içerisine düşmüşler. Biz, 'Tüm Suriyeliler kardeşimizdir, tüm Suriyeliler dostumuzdur' diyoruz. Ne 15 yıl boyunca onları ülkemizde misafir ederken; Kürt müdür, Arap mıdır, Nusayri midir, Sünni midir diye ayırt etmeden hepsini kucaklayarak ülkemize aldıysak, bugün de Suriye'nin geleceğinde Türk, Arap, Kürt diye hiçbir ayrım yapmadan hepsiyle Suriyeli kardeşlerimizle iyi geçinmenin, iyi bir dostluk ilişkisi kurmanın peşindeyiz."