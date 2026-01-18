AK Parti'li Uygur: Çanakkale, zor zamanlarda ayağa kalkma kudretidir

PARTİLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Çanakkale Şubesi'ni ziyaret etti. Uygur, burada vakfın temsilcileriyle bir araya geldi. Uygur, daha sonra vakıf anı defterini imzaladı. Uygur, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Uygur, bir dizi ziyaretin ardından AK Parti Çanakkale İl Danışma Meclis Toplantısı'na katıldı. Uygur'a burada AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti MKYK Üyesi ve Genel Merkez Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Jülide İskenderoğlu ve çok sayıda partili eşlik etti.

'CHP BELEDİYELERİNİN TÜRKİYE GENELİNDEKİ TABLOSU ORTADA'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, yerel yönetimlerde 2024 yılı seçimlerinde parti olarak Türkiye genelinde istedikleri sonucu alamadıklarını belirterek, CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu. Uygur, "Kendi seçim bölgem Balıkesir'de seçim sonuçları açıklandığında şunu ifade etmiştim; bir belediyenin en asli görevi suyu akıtmak ve çöpü toplamaktır. Suyu akıtabildikleri, çöpü toplayabildikleri yerde biz zaten eser ve hizmet belediyeciliğinin, sosyal ve kültürel belediyeciliğin en güzel örneklerini gösterdik. CHP belediyelerinin Türkiye genelindeki tablosu ortada. En temel meseleler; sudur, trafiktir, çöptür. Trafik sıkışıklığına, su ve çöp toplanması noktasındaki yaklaşımlarına, eser ve hizmet anlayışlarına bakıldığında tablo açıkça görülüyor. Eser ve hizmet dendiğinde 'heykel belediyeciliği' akıllara geliyor. 'Trafik' denildiğinde 'AVM'ler yüzünden trafik sıkışıyor, trafik yoğunlaşıyor' deniliyor. Su meselesi gündeme geldiğinde ise top DSİ'ye atılıyor. Genel siyasette de hem hizmet noktasındaki hem de dış politika noktasındaki yönetim anlayışları ortada" ifadelerini kullandı.

'11 İLİ AYAĞA KALDIRDIK'

AK Parti'nin kurulduğu andan itibaren en büyük mücadelesinin terör ve vesayetle olduğunu söyleyen Uygur, "Allah'ın izniyle yerli ve milli savunma sanayimizle, 'Terörsüz Türkiye' hedefimizle bitme noktasına gelen terör meselesini kökünden çözüme kavuşturacağız. Bu millet, 15 Temmuz'da destansı bir dik duruşla hem demokrasisinin hem liderinin arkasında durdu. Demokrasisine, ülkesine, vatanına ve bekasına sahip çıktı. Ama görüyoruz ana muhalefet lideri hala o zihinsel dönüşümü sağlayamamış. Başka ülkelerin siyasi partilerinden vesayet dilenen, vesayet bekleyen ve ülkeyi yönetmeye talip olan bir muhalefetle karşı karşıyayken, 'Enkazın altında kalırsınız' denildiği noktada 450 bin konutu milletimizin her bir ferdine, 11 ilimizdeki her bir hak sahibine teslim ettik. O 11 ili ayağa kaldırdık. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sizlerle birlikte bütün dava arkadaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla, yaptıklarımızı anlatarak, bıkmadan usanmadan, istişare kültürünü merkezine alan bir siyasi hareket olarak istişare inancından, istişare medeniyetinden gelen bir siyasi hareket olarak, ilk günkü aşkımızla, heyecanımızla Sayın Cumhurbaşkanımız öncülüğünde 'Türkiye 100 Yılı' hedeflerimize, kutlu yürüyüşümüze inşallah devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

'EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ ORTAYA KOYAN BİR SİYASİ HAREKETİZ'

Uygur, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Biz güçlü bir siyasi hareketiz. 25 yıllık siyasi yolculuğunun 24 yılı iktidarda geçen, eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini ortaya koyan bir siyasi hareketiz. Bugün dünya mazlumlarına umut olan Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Bugün 'Daha adil bir dünya mümkün' diyen, 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, Gazze başta olmak üzere bütün dünya mazlumlarına umut olan, 'Güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu, bir dünya tesis edilene kadar dünya 5'ten büyüktür demeye devam edeceğiz' diyen bir liderin yol arkadaşlarıyız."

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,