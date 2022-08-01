AK Parti'li Ünal:  Bakanlığımız, sağlık çalışanlarımıza şiddeti engelleme konusunda çalışmalarını sürdürüyor

CHP'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin görüşülmesi için 120 milletvekiliyle verdiği dilekçenin ardından, Meclis Başkanı Mustafa Şentop içtüzük gereği TBMM Genel Kurulu'na toplanma çağrısı yaptı. AK Parti ve MHP, muhalefetin olağanüstü toplanma çağrısına karşı çıktı.

HDP KATILMADI, KANUN TEKLİFİ SUNDU

HDP ise CHP'nin bu teklifi verirken kendilerine sorulmadığına dikkat çekerek, bunu siyasi nezaketsizlik nitelendirerek oturuma katılmadı. HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Türk Tabipler Birliği'nin sağlık emekçilerine şiddetin önlenmesi amacıyla hazırladığı yasa teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Teklifte, Türk Ceza Kanunu'ndaki birçok suça "sağlık kurum ve kuruluşlarında" ve "sağlık meslek mensuplarına" ibaresinin eklenmesi öngörülüyor.

KILIÇDAROĞLU: BUNDAN SONRA SORUMLUSU AK PARTİ VE MHP

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaklaşık 100 CHP'li milletvekil, 32 İYİ Parti milletvekili, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEVA Partisi Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Genel Kurul'da hazır bulundu. Ancak oturumun açılması için gerekli 200 milletvekili hazır bulunmadığı için TBMM olağanüstü toplanamadı. Kılıdaroğlu çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Sağlıkta şiddet,Türkiye'nin temel sorunlarından birisidir. Bu sorunu çözecek olan organ TBMM'dir. TBMM'nin bu acı olayları engellemek açısından, önlemek açısından göreve davet ettik. CHP, İyi Parti ve Demokrat Parti'den arkadaşlar buradalardı. Hepimiz görevimizi yaptık ama parlamentoyu işlevsiz kılan, iki temel kurum yani AK Parti ve MHP gelmedi. Dolayısıyla bundan sonra olacak bütün negatif olayların sorumlusu da onlardır" dedi.

CUMHUR İTTİFAKI ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAYATA GEÇİRDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, sağlık çalışanlarına yapılan şiddetle ilgili açıklama yaptı. Ünal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasını eleştirerek "Kemal Kılıçdaroğlu 'Bu saatten sonra sağlıkçılara karşı şiddet eylemi yapılırsa bunun sorumlusu AK Parti ve MHP'dir' demiş. Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddetle mücadele için yapılan tüm çalışmaları görmezden gelip sadece bu cümleyi sarfedebilmek için toplantı daveti yaptılar. Cumhur İttifakı, sağlık çalışanlarımıza şiddeti engellemek için TCK'da önemli değişiklikleri hayata geçirdi. En son Haziran ayında düzenleme yapıldı. Sağlık Bakanlığımız, sağlık çalışanlarımıza şiddet konusunda çözüm odaklı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

CHP İSTİSMAR SİYASETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ünal paylaşımını şu sözlerle tamamladı: "CHP her konuda olduğu gibi bu konuda da istismar siyasetini sürdürüyor. Çözüm konuşulurken engel siyasetini diğer zamanlarda ise istismar siyasetini ilke edinen CHP aklı, her seferinde çözümün parçası olmak yerine sorunun bir parçası olmayı siyaset edinmiş durumdadır. CHP'nin TBMM'yi olağanüstü toplantı davetinde de asıl mesele sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddete çözüm arayışı değildir. CHP'nin bu tutumu maalesef içine düştüğü siyasetsizliğin bir sonucudur"