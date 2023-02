AK Parti'li Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız hakkındaki çağrılar asla kabul edilemez

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, " The Guardian'da, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, reddediyoruz" dedi.

AK Parti'li Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "The Economist, Stern, Bloomberg, Foreign Policy'nin ardından The Guardian'da Türkiye ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan hakkındaki antidemokratik ifade ve çağrılar asla kabul edilemez. Şiddetle kınıyor, reddediyoruz. Avrupa'nın ve Batı'nın her yanını saran İslam düşmanlığına, Türkiye karşıtlığına ses çıkarmayanların terör örgütlerinin diliyle ülkemize ve Cumhurbaşkanımıza saldırmaları, her geçen gün dozu artan bu ikiyüzlü yaklaşımları, Türkiye'nin doğru yolda olduğunun açık bir göstergesidir" dedi.Kurtulmuş, açıklamasının devamında, "The Guardian'da ülkemiz ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında yayınlanan yazı; gazetecilik ve diplomasi ilkelerini çiğneyen, nefret esaslı, ahlaksız bir tetikçi 'muhabir'in hezeyanlarıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'ne, demokrasisine ve halkına yönelik bu menfur ve küstah dili sahibine iade ediyor ve yükselen Türkiye'den korkmaya devam edin diyoruz" ifadelerine yer verdi.