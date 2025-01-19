AK Parti'li Keşir, partisinin Gümüşhane Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, "Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 49'u kadın. İşte diyoruz ya zaman zaman kadın devrimi diye. İşte o devrimlerden biri." dedi.

Kültür Turizm İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Gümüşhane Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuşan Keşir, gerçekleştirilen kongrelerde salonların tıklım tıklım dolu olmasının 23 yıldır AK Parti davasına emek verenlerin alın teri sayesinde olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kurulduğunda kapatma dava sürecini anlatan Keşir, "Partimiz kurulduğu ilk yıllarda kapatma davasıyla karşılaşmıştı. Gerekçelerinden birisi neydi? Kurucularından içerisinde başörtülü kadınlar olmasıydı. Peki Cumhurbaşkanımız ne yaptı? Yola çıktığınız hareket kapatma davasıyla karşı karşıya kalıyor. Geri adım mı attı? Ne yaptı? 'Durmak yok, yola devam' dedi. Çünkü partimiz daha kurulurken 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. Biz kadınlar 'hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sözüne inanarak tam 23 yıldır, onun arkasında kale gibi dağ gibi durmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 49'u kadın"

"Dün kız çocuklarını ikna odalarında, 16-17 yaşındaki ikna odalarında terletenler bugün bir de bizim aklımızla alay edercesine kadın haklarından, kadınların Cumhuriyet kazanımlarından bahsediyor." diyen Keşir, şöyle konuştu:

"Kamuda öğretmenler özellikle 28 Şubat sürecinde işlerinden oldular. Kamu personelleri işlerinden oldu. Uzunca bir süre çalışma hayatında olmadılar. Kadını eğitim hayatına sokmazsanız, çalışma hayatında yer vermezseniz, güçlü kadından ya da kadın haklarından nasıl bahsederseniz? Kamuda kadın verilerini buraya gelmeden aldım. Kamuda istihdam edilen personelin yüzde 49'u kadın. İşte diyoruz ya zaman zaman kadın devrimi diye. İşte o devrimlerden biri. Dün kadınları kamu kurumlarından, okullarından kapı önüne atanlar bugün 49 yapan, kamuda kadın istihdamını 49 yapan Tayyip Erdoğan'a kadın haklarından bahsediyor."

Keşir, bugün parlamentoda kadın oranını yüzde 20 yapanın Recep Tayyip Erdoğan'a kadın haklarından bahsettiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz AK Parti olarak 23 yıldır ne yapıyoruz, biliyor musunuz? Hem demokratikleşme diyoruz hem güçlü devlet diyoruz. Bir yanda ana dilde konuşmayı eğitimde serbestleştirirken bir yandan savunma sanayimizi güçlendiriyoruz. Kadın ve aile politikalarımızda da böyleyiz. Biz sadece kadınlar güçlensin demiyoruz. Hem hem de diyoruz. Sokakta, sizin evinizde, Gümüşhane'nin sokaklarında her neyse politikalarda da öyle olsun diyoruz. Ne demek bu? Hem kadın güçlensin hem aile güçlensin. Ailenin engelli, yaşlı, çocuk tüm bireyleri güçlensin diyoruz. Politikalarımızı böyle geliştiriyoruz. Onun için hem hem de demeyi bilmeyenler AK Parti'nin 23 yıllık politikalarını anlayamazlar."

"Yasakları tarihe gömdük"

Eğitimin önemini belirten Keşir, şu ifadelere yer verdi:

"Eğitim olmadığında hiçbir şey olmaz. Şiddetle mücadeleden bahsedemeyiz. Çalışma hayatından bahsedemeyiz. Siyasete katılımdan da bahsedemeyiz. Peki biz bunu nasıl sağladık? Bakın yasakları kaldırarak sağladık. Yasakları tarihe gömdük. Hatırlayın bu ülkede gençler ayrılmıştı birbirinden. Makbul olanlar, olmayanlar diye. Çünkü bu ülkeyi yönetmeye kalkanlar, iş birlikçileri bir gün sağ sol diye vurdurdular gençleri. Bir gün de kat sayı uygulaması ile vurdurdular. Biz ne yaptık peki? Bunların hepsini tarihe gömdük. Bütün yasakları kaldırdık."

Keşir, konuşmasında kadın kollarının gerçekleştirdiği çalışmaların öneminden de bahsetti.

Kongrede, Duygu Sena Kurt başkanlığa seçildi.