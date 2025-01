AK Parti'li Kaya, partisinin Amasya İl Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Maalesef bugün Türkiye'de muhalefet sürekli oyun kuruyor, oyun peşinde. 'Oyunla oynaştalar.' diyor ya, aynen öyle. Biz ne yapacağız? Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendireceğiz." dedi.

Kaya, Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Amasya İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde çok büyük işler başardığını söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düşüncesiyle yapılan çalışmalarda insanların birbirine eşit, hür vatandaşlar olmalarını sağladıklarını belirten Kaya, "AK Parti öncesi dönemde bu ülkenin insanları ayrıştırılıyordu; başı açık, başörtülü diye. İmam hatipliler ayrıştırılıyordu. AK Parti olarak iktidara geldik ve bütün ayrımcılıklara son verdik. Dedik ki bu ülkenin bütün evlatları eşittir, bu ülkenin bütün kadınları hür ve özgürdür. İstediği kılık kıyafeti giyebilir. İstediği eğitimi alabilir ve hangi kıyafetle olursa olsun, istediği mesleği icra edebilir. Parti olarak bu ülkede özgürlüklerin önünü açtık. Bu ülkenin kadınları önce eğitim alacak ve her alanda en üst makamlarda da görev ifa edecek. Bütün bu özgürlüklerin önünü açan kim biliyor musunuz? Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkasındaki AK kadrolar, sizlersiniz." diye konuştu.

"AK Parti olarak dünyanın vicdanı olduk, insanlığın sesi olduk"

AK Parti'nin sadece bu ülkenin değil, bütün mazlum coğrafyaların umudu olduğunu dile getiren Kaya, "Bugün Suriye özgürleştiğinde Şam'da, Halep'teki kardeşlerimiz Türk bayrağı dikiyorlarsa 13 yıldır onlara insanca kapımızı açtığımız, onların ölüme maruz kalmalarının önüne geçtiğimiz için. Aylan bebekler sahile vurduğunda utanmayan bir dünya vardı. AK Parti olarak adeta dünyanın vicdanı olduk, insanlığın sesi olduk. Dedik ki bu yavrular, bu ölüme maruz bırakılan insanlara ensar ruhuyla sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazlum coğrafyalara sahip çıktığının altını çizen Kaya, "Sayın Cumhurbaşkanımız her türlü tehdide, muhalefetin her türlü kışkırtmasına rağmen 'İnsan olarak üzerimize düşeni yapacağız.' dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasından dimdik yürürsek, hep bir arada olursak, başaramayacağımız hiçbir şey yok. AK Parti olarak bize düşen, hep birlikte kardeşliğimizi çoğaltmak, aramıza nifak sokmaya çalışanlara asla fırsat vermemek." değerlendirmesini yaptı.

Muhalefet partilerini eleştiren Kaya, "Maalesef bugün Türkiye'de muhalefet sürekli oyun kuruyor, oyun peşinde. 'Oyunla oynaştalar.' diyor ya, aynen öyle. Biz ne yapacağız? Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendireceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız ve Allah'ın izniyle kardeşliğimizi büyüterek daha nice güzel işleri hep birlikte icra edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyanın takdir ettiği bir dünya lideri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Nasıl başardı bunu, biliyor musunuz? Bu milleti önceleyerek, milletin sesi olarak ve 'Bu millete ben efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldim' diyerek. İşte biz onun yol arkadaşları olarak her zaman milletimizin yanında yer alacağız. Her zaman milletin derdiyle dertleneceğiz ve onların derdine çare için AK kadrolar olarak her zaman yanlarında yer alacağız. Hiçbir zaman büyüklenmeyeceğiz, büyüklük taslamayacağız. Şunu hiç unutmayalım. Sayın Cumhurbaşkanımızın başardığı her işi, AK kadroların onun arkasında dimdik durmasıyla başardığını bileceğiz. Eğer siz Cumhurbaşkanımızın arkasında dimdik durursanız, yaptığı her işin arkasında onu çok güçlü şekilde savunursanız, milletimize anlatırsanız, başaramayacağınız hiçbir iş yok."