AK Parti'li Karaaslan: Dünya tarihinde görülmeyecek teveccüh

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bu kez de çok demokratik bir şekilde yüksek bir katılımla seçimler gerçekleşti.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bu kez de çok demokratik bir şekilde yüksek bir katılımla seçimler gerçekleşti. Sonucunda, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya tarihinde görülmeyecek bir teveccühle ve destekle birlikte yeniden cumhurbaşkanı seçilmesiyle neticelendi" dedi.

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçimleri'nde Ak Parti'den Samsun milletvekili seçilen, Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu, mazbatalarını aldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Milli iradenin sandığa yansımasında göstermiş oldukları destek ve tavır için tüm milletimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni bir süreç başladı ülkemiz için. Türkiye Yüzyılı'nı, ülkemizin her alanda kalkınma hamlelerinin devam edeceği, bütün mücadelelerinin aynı hızla devam edeceği ve başarıya ulaşacağı aydınlık ortak geleceği olarak tanımladık. Her birimizin hayatına yansıyan çok önemli gelişmelerin peşi sıra yaşanacağı, ülkemizin hem uluslararası alanda hem de ulusal anlamda büyük başarılara ulaşacağı yeni bir dönem bu. Cumhurbaşkanımızın tecrübesi, deneyimi ve aslında dünyanın en deneyimli lideri olması, ülkemiz için önümüzdeki dönemde çok büyük bir şansı ifade edecek. Seçim öncesi duymayı hiç ümit etmediğimiz, duymak istemediğimiz artık bu yüzyılda bunların konuşulmaması gerektiğini düşündüğümüz birçok tehdidi, Cumhuriyetimize yönelik olsun, terörle mücadelemize karşı olsun, duyduk. Dolayısıyla Samsun halkı buna 'asla' dedi, 'buna izin vermeyiz' dedi."