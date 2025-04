AK Parti'li İnan: Hukuk önünde hesap verecekler

Ak Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Menemen Belediyesi AK Parti ile buluşmadan önce bu kurumun hali nasılsa şimdi de aynı manzarayı İstanbul'da görüyoruz. O gün nasıl Menemen'de elini bu işlere bulaştıranlar, gözünü yetimin, kimsesizin hakkına hukukuna dikenler adalet karşısında hesap verdiyse bugün İstanbul'da rüşvetçiliğe bulaşanlar hukuk önünde hesap verecekler" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Menemen ilçesinde düzenlediği toplantıda AK Parti'li Menemen Belediyesi'nin hizmetlerini değerlendirip, gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. İnan, "Menemen Belediyesi, kaynağını sadece Menemen için kullanan bir belediyecilik anlayışıyla İzmir'de diğer ilçe belediyeleriyle kıyaslanamaz şekilde öncüdür. Geçmiş dönemde belediye CHP zihniyetiyle yönetilirken personel maaşlarını ödeyemeyen, yatırım yapamayan, yolsuzluk ve iç hesaplaşmalarla anılan bir kuruma dönüştürülmüştü. Başta İstanbul olmak üzere CHP belediyeciliğinin bir kez daha yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle ve rüşvetle birlikte konuşulduğunu hep beraber takip ediyoruz. Burası, AK Parti ile buluşmadan önce bu kurumun hali nasılsa şimdi de aynı manzarayı İstanbul'da görüyoruz. O gün nasıl Menemen'de elini bu işlere bulaştıranlar, gözünü yetimin, kimsesizin hakkına hukukuna dikenler adalet karşısında hesap verdiyse bugün İstanbul'da rüşvetçiliğe bulaşanlar hukuk önünde hesap verecekler" ifadelerini kullandı.

'ÖZGÜR ÖZEL MENEMEN'İN BUGÜNKÜ HALİNİ GÖRMEK İSTEMEZ'

Menemen'de 460 metrelik battı-çıktı projesinin sadece 4 ayda tamamlandığını anlatan İnan, "2 milyon 250 bin metrekare yol çalışması yapılmışsa, Türkiye'nin en büyük tematik çocuk oyun köyü kurulmuş ve 1 milyon 250 bini aşkın kişi tarafından ziyaret edilmişse her gün 3 bin kişiye sıcak yemek ulaştırılan bir aşevi varsa, eğitimden sağlığa, spordan kültüre her alanda yatırım yapılmışsa bu tablo; milletin kaynaklarını, yalnızca millete adayan AK Parti belediyeciliğinin bir sonucudur. Özgür Özel Menemen'e gelsin, sosyal belediyeciliğin lafla olmadığını, işle yapıldığını görmek istiyorsa buyursun görsün. Özel'e bir çağrıda bulunmak istiyorum: Gelin Menemen'den ders alın. Şovla, sloganla, sosyal medya makyajıyla belediye yönetilmez. Bu milletin vaktini de parasını da çalamazsınız" açıklamalarında bulundu.

'O ESKİ TÜRKİYE ARTIK YOK'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasının başlamasından en son safhasına kadar tüm aşamalarında birincil sorumlunun CHP'liler olduğunu dile getiren İnan, "CHP'nin ne yapmaya çalıştığının gayet farkındayız. Eteklerinin neden tutuştuğunu, niçin bu kadar hırçınlaştıklarını, neyi saklamaya, neyi yargıdan kaçırmaya çalıştıklarını çok çok iyi biliyoruz. CHP'deki panik havasının sebebi, skandalın boyutlarının farkında olmalarıdır. CHP yönetimi, suç örgütünün parti içindeki uzantılarının da etkisiyle, gerilim siyasetini bir müddet daha sürdürmek niyetinde. Soruşturma derinleşip pislikleri ortaya saçıldıkça, suç bastırmak için daha fazla saldırganlaştıkları anlaşılıyor. Bu minvalde CHP'nin algı oyunlarının önüne geçmek, AK Parti olarak, bizlerin boynunun borcudur. Ne sokak hareketleri ne kışkırtmalar ne tehditler ne boykot adını verdikleri linç listeleri, bunlarla hiçbir yere varamazlar. O eski Türkiye artık yok" dedi.

'KÖRFEZ HEPİMİZİN'

İnan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem bizim için dün de bugün de her zaman siyaset üstü bir mesele oldu. Siyasi polemiklerimizi doğal afetlerimizden her zaman uzakta tuttuk. Vatandaşlarımızın zor anlarını siyasetin çekişmelerine konu etmeyi tercih etmedik. Ancak, depreme karşı vazifelerini bile yerine getiremeyen yerel yöneticilerin bir de üstüne üstlük bize saldırıya geçmeleri karşısında susacak değiliz. CHP'li 28 ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesine 'Bir icraatınızı gösterin' desek gösteremezler. Cumhur İttifakı ve AK Parti'li belediyeler iş üretirken CHP'li belediyelerin sadece slogan ürettiği, hizmetten kaçtığı bir döneme tekrar şahit olduk. Cemil Tugay 'Körfez'de yüzmeyeceğim ama tertemiz olacak' dedi. Her işlerinde olduğu gibi bu vaatlerini de yerine getiremediler. Biz de üzerimize düşen ne varsa yerine getirdik. Körfez hepimizin. Başta körfez konusu olmak üzere hangi konuda iş birliği yapmak istiyorlarsa gelsinler. Ancak seçimden önce kanaatlerde bulunarak, daha sonra suçlamalarda bulunarak istismar etmesinler."

'ŞU ANA KADAR NERDEYDİLER?'

28 Nisan'da Çiğli'de açılışı gerçekleşeceği duyurulan Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin 4'üncü Fazı'yla ilgili konuşan İnan, "10 sene sonra yapacakları çalışmalarını İzmir'e sunuyorlar. Şu ana kadar neredeydiler? Yağmur suyu sorunu şu zamana kadar neden çözülmedi? Krediye ulaşmaları konusunda bakanlığımız desteğini ortaya koydu. 1 milyar TL'lik teminat isteği vardı. Cumhurbaşkanımız ve Bakan Murat Kurum'un desteğiyle bizler bu desteği ortaya koyduk ancak onlardan ricamız istismar siyasetine son vermeleri. Ankara'da bekleyen konular olduğunda da tüm kapılarımızın açık olduğunu gösterdik" dedi.

'İNCİRALTI'NDA HALA TÜP GEÇİŞİ PLANLARI, KÖRFEZ PLANLARI DURUYOR'

Kentsel dönüşüm hakkında da açıklamalarda bulunan İnan, "AK Parti olarak her yaptığımız çalışmaya, TOKİ projelerimize dava açan büyükşehir belediyesi. TOKİ'ye dava açan bir zihniyet olabilir mi? 2018'de tüp geçiş projesi yapıldı. İnciraltı'nda hala tüp geçişi planları, körfez planları duruyor. İhale sonucuna gelmiştik. Büyükşehir bağlantılı odalar bu işi durdurdu dava açtı. Bugün normalde çoktan bitmişti ve İzmirliler yararlanıyordu. 2018'deki maliyetler ile bugünkü maliyetler aynı da değil. Sonrasında önümüze gelip bu işi engellememiş gibi davranan bunlar" ifadelerini kullandı.